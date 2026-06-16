Anunț important pentru apicultori: Cererile de plată pentru intervenții se depun până la 31 iulie

Potrivit unui comunicat al instituţiei, APIA a publicat pe site-ul propriu Ghidul informativ "Sprijin financiar pentru intervenţiile aferente sectorului apicol din cadrul Planului Strategic 2023-2027" - ISA - PS 2026, care conţine regulile privind pregătirea documentelor şi depunerea cererilor de plată pentru obţinerea sprijinului financiar.



Solicitanţii pot depune o singură cerere de plată însoţită de documentele justificative la orice centru judeţean APIA sau al municipiului Bucureşti, direct ori prin intermediul unei persoane împuternicite notarial sau al reprezentantului legal, chiar dacă deţin exploataţii apicole în mai multe localităţi sau judeţe, susţin reprezentanţii instituţiei.



Documentele depuse în copie trebuie să conţină menţiunea "conform cu originalul", să fie datate şi semnate de solicitant.



Conform APIA, cheltuielile aferente intervenţiilor apicole eligibile pentru anul de cerere 2026 pot fi efectuate în perioada 1 ianuarie 2026 - data depunerii cererii de plată, inclusiv.



Pentru anul 2026, sprijinul financiar alocat sectorului apicol se ridică la 12,163 milioane de euro, din care 6,081 milioane de euro reprezintă contribuţia Uniunii Europene, iar aceeaşi sumă este asigurată de România, de la bugetul de stat.



Instituţia precizează că, pentru plăţile aferente anului 2026, cursul de schimb utilizat este de 5,0968 lei/euro.



Plata sprijinului financiar va fi efectuată după finalizarea controalelor administrative şi la faţa locului, verificarea rezonabilităţii costurilor, centralizarea sumelor eligibile şi stabilirea valorii eligibile pentru fiecare cerere de plată.



În sprijinul beneficiarilor, APIA a publicat pe site şi formularele cererilor de plată, lista produselor medicinale veterinare autorizate în anul 2026, lista stupinelor de elită şi de multiplicare autorizate sau reautorizate, precum şi alte materiale necesare accesării finanţării.

AGERPRES