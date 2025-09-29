Armata caută tineri între 18 și 35 de ani pentru programul «militar voluntar în termen»

Programul se adresează tinerilor cu vârste între 18 și 35 de ani, care vor urma un stagiu de patru luni de pregătire militară.

Ce beneficii primesc

Pe durata stagiului, voluntarii vor primi o indemnizație echivalentă cu trei salarii medii brute. Ministerul Apărării Naționale (MApN) estimează că, în prima etapă, se vor înscrie peste 10.000 de tineri.

Misiuni și obiective

Potrivit noii legi, România va folosi capacități militare și non-militare pentru a contracara amenințările hibride, inclusiv atacuri cibernetice, atât pe teritoriul național, cât și în afara granițelor, scrie Observatornews.ro. Președintele va putea propune astfel de misiuni, iar Parlamentul va da aprobarea finală.

„Așteptăm ca legea să ajungă în Parlament și, cu siguranță, va fi adoptată în procedură de urgență, pentru ca România să aibă cadrul legal complet de protecție a cetățenilor”, a declarat președintele Senatului, Mircea Abrudean.

Achiziție de armament: tancuri Abrams din SUA

MApN a cerut aprobarea Parlamentului pentru un contract de 6,5 miliarde de euro pentru achiziția a 216 tancuri Abrams din Statele Unite, destinate înzestrării forțelor terestre.

Într-o primă etapă, România a cumpărat deja 54 de tancuri din stocul Armatei americane, pentru peste 1 miliard de dolari. Primele livrări sunt programate începând din 2028, iar echipamentele, muniția și simulatoarele aferente vor costa peste 450 de milioane de dolari.

„Țările europene trebuie să fie mai bine echipate și pregătite. Am avut 80 de ani de pace, dar vedem că aceasta nu este garantată", a subliniat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

Oficialii din Germania au avertizat, la rândul lor, că Europa se confruntă cu atacuri hibride și incursiuni cu drone, deși nu este în război declarat.

Săptămâna trecută, CSAT a dat undă verde pentru doborârea aeronavelor rusești, cu sau fără pilot, care pătrund ilegal în spațiul aerian al României.