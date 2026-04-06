Record absolut în cosmos: Oamenii ajung la cea mai mare distanță de Terra din istorie

Echipajul a depășit recordul anterior stabilit de Apollo 13 în 1970, de 248.655 mile (400.171 kilometri), continuând să se îndepărteze de Terra cu încă peste 6.600 de kilometri, notează Associated Press.

Misiunea reprezintă primul zbor cu echipaj uman spre Lună realizat de NASA după mai bine de 50 de ani, de la programul Apollo.

La bord se află patru astronauți: Reid Wiseman (comandant), Victor Glover, Christina Koch, Jeremy Hansen.

Zborul face parte din pregătirile pentru o viitoare aselenizare în apropierea polului sud lunar.

Capsula Orion urmează o traiectorie de tip „free-return”, similară cu cea utilizată de Apollo 13 după avaria suferită în spațiu.

Această rută folosește gravitația Pământului și a Lunii pentru a readuce echipajul în siguranță acasă, fără a necesita consum suplimentar de combustibil.

Astronauții se apropie la aproximativ 6.550 de kilometri de Lună, înainte de a face un viraj și de a porni înapoi spre Pământ.

Echipajul a fost trezit de un mesaj înregistrat de fostul comandant al Apollo 13, Jim Lovell, înainte de decesul acestuia în 2025.

„Bine ați venit în vechiul meu cartier”, le-a transmis acesta, încurajându-i să se bucure de momentul istoric.

Astronauții au luat cu ei și o emblemă originală a misiunii Apollo 8, prima care a transportat oameni în jurul Lunii, în 1968.

Pe parcursul survolului, echipajul va realiza observații detaliate ale suprafeței lunare, inclusiv ale bazinului Orientale și ale unor situri istorice de aselenizare.

De asemenea, astronauții vor avea ocazia să observe o eclipsă totală de Soare din spatele Lunii, dar și alte planete din sistemul solar.

Misiunea Artemis II deschide calea pentru viitoarele etape ale programului.

Artemis III va include manevre de andocare și pregătiri pentru aselenizare.

O misiune ulterioară este planificată să trimită astronauți pe suprafața Lunii, în apropierea polului sud, până la finalul deceniului.

Astronauții au subliniat importanța momentului, evidențiind fragilitatea Pământului văzut din spațiu și nevoia de unitate.

„Este o oportunitate să ne amintim cine suntem și unde ne aflăm”, a declarat Victor Glover, subliniind caracterul unic al experienței.

(sursa: Mediafax)