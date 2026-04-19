Jurnalul.ro Ştiri Observator Atenție la mesajele false! Autoritățile infirmă informațiile despre sistemele de monitorizare rutieră

de Redacția Jurnalul    |    19 Apr 2026   •   14:40
Sursa foto: Mesajul despre monitorizarea traficului conține date inexacte, amestecând denumiri de proiecte inexistente cu elemente reale, în încercarea de a crea confuzie.

Un mesaj alarmist circulă în ultimele ore pe rețelele de socializare și pe WhatsApp. Acesta susține că începând cu 17 aprilie 2026 ar fi fost implementat un sistem de „monitorizare integrală” a drumurilor naționale și a principalelor artere din Capitală.

Autoritățile precizează că informațiile sunt false și îndeamnă populația să nu le distribuie.

Potrivit clarificărilor oficiale, mesajul conține date inexacte, amestecând denumiri de proiecte inexistente cu elemente reale, în încercarea de a crea confuzie.

Reprezentanții instituțiilor competente subliniază că informațiile privind siguranța rutieră și eventualele sisteme de monitorizare sunt comunicate exclusiv prin canalele oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne și ale Poliției Române.

Autoritățile atrag atenția că astfel de mesaje au scopul de a induce panică și neîncredere în instituțiile statului și recomandă verificarea surselor înainte de redistribuire.

Clarificările MAI

"În ultimele ore, pe rețelele de socializare și pe platformele de mesagerie (WhatsApp), circulă un mesaj alarmist cu privire la o „monitorizare integrală” a drumurilor naționale și a arterelor principale din București, începând cu data de 17.04.2026.

Vă informăm oficial: ACEST MESAJ ESTE FALS!

Iată de ce nu trebuie să dai „Share”:

Informații false: Textul amestecă nume de proiecte fictive cu fragmente de realitate pentru a induce în eroare.

Sursă anonimă: Informațiile oficiale privind siguranța rutieră și sistemele de monitorizare sunt comunicate EXCLUSIV prin canalele oficiale ale MAI și ale Poliției Române.

Scopul mesajului: Astfel de texte sunt create pentru a genera panică și neîncredere în instituțiile statului".

Citește pe Antena3.ro
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: mesaj fals monitorizare trafic
