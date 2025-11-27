Atenționare de călătorie: Grevă generală în Italia vineri. Transporturile, grav afectate

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Italia că vineri, 28 noiembrie 2025, între orele 00:01 și 24:00, va avea loc o grevă generală națională care va afecta toate sectoarele de activitate, atât publice, cât și private.

Greva va influența semnificativ circulația tuturor mijloacelor de transport pe teritoriul italian.

Sunt posibile întârzieri sau anulări ale curselor aeriene, feroviare, maritime, precum și perturbarea transportului public local și privat. Inclusiv traficul rutier, în special pe autostrăzi, poate fi grav afectat.

Cetățenii români pot solicita sprijin la următoarele numere ale Consulatului General al României la Roma, redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS):

+39 06 835 233 44, +39 06 835 233 52, +39 06 835 233 58, +39 06 835 233 56, +39 06 835 233 69, +39 06 835 233 71, +39 06 835 233 74.

Pentru situații de urgență, românii pot apela direct liniile dedicate fiecărei regiuni: Roma +39 345 147 3935, Milano +39 366 108 1444, Bologna +39 324 803 5171, Torino +39 338 756 8134, Trieste +39 340 882 1688, Bari +39 334 604 2299, Catania +39 320 965 3137.

MAE recomandă consultarea informațiilor oficiale înainte de călătorie pe paginile: scioperi.mit.gov.it, roma.mae.ro, cgroma.mae.ro și mae.ro, precum și verificarea oricăror modificări de program generate de grevă.

(sursa: Mediafax)