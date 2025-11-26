Atenționare de călătorie în Slovacia din cauza unei avertizări de vreme rea și inundații

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Slovacia asupra faptului că, în conformitate cu datele transmise de către autoritățile locale, în perioada 26-28 noiembrie 2025, în zonele centrale ale acestei țări vor fi condiții meteorologice nefavorabile - ploi, ninsori și inundații.

Astfel, Institutul Hidrometeorologic Slovac a emis un cod roșu (nivel 3) pentru zonele din centru de fenomene severe hidrologice - inundații (Banska Bystrica, Zvolen, Velky Krtis și împrejurimi), precum și în Prievidza, Zlate Moravce, Levice si Gelnica (nivel 2).

Mai multe localități din regiunile Kosice, Nitra și Banska Bystrica, în special din zona montană, sunt sub incidența unui cod galben de posibile ninsori (nivel 1), iar asociat zonelor montane înalte este anunțat cod portocaliu de zăpezi abundente.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Bratislava.

(sursa: Mediafax)