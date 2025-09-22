MAE, atenționare de călătorie pentru Hong Kong: Un taifun va lovi regiunile în 23-25 septembrie

Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în regiunile administrative speciale Hong Kong și Macao ale Republicii Populare Chineze că taifunul Ragasa, echivalentul unui uragan de categoria 5, a evoluat rapid în ultimele zile, putând atinge gradul 10 (pe o scară de la 1 la 10) la momentul aproprierii de Hong Kong și Macao.

Potrivit datelor transmise de Centrul de Meteorologie din Hong Kong, în perioada 23-25 septembrie 2025 sunt așteptate în Hong Kong și Macao vânturi puternice, cu viteze cuprinse între 230 km/h și 285 km/h, întreruperea alimentării cu apă curentă și energie electrică pentru perioade de timp încă nedeterminate.

Aeroportul Internațional Hong Kong ia în considerare posibilitatea suspendării zborurilor pentru o perioadă de 36 ore, începând de marți, 23.09.2025, orele 18:00, până joi, 25.09.2025, orele 06:00.

Pentru asistență consulară, românii pot apela Consulatul General al României la Hong Kong: +852 2523.3817, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență. De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie şi telefonul de permanență al Consulatului General al României la Hong Kong: +852 9613.7370.

MAE recomandă consultarea periodică a paginilor oficiale mae.ro și ale misiunilor diplomatice din Honk Kong pentru informații actualizate.

(sursa: Mediafax)