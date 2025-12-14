Nicușor Dan, mesaj despre pensiile magistraților: E anormal ca oameni la 50 de ani să iasă din sistem

„Dar nu este intenția mea să fac asta. Din nou, e un subiect foarte delicat. Încerci să desparți doi oameni care se bat și iei și de la unul și de la altul. Rolul meu de președinte este să fiu mediator. Și am spus lucruri și într-o direcție, și-n altă direcție”, a spus președintele la 40 de întrebări cu Denise Rifai.

Nicușor Dan a punctat apoi clar principiile care ar trebui să stea la baza sistemului de pensionare, criticând situația actuală.

„Adică am spus cu subiect și predicat. Este anormal ca pensia să fie mai mare decât salariul. Noi trebuie să stimulăm oamenii să rămână în sistem. De asemenea, pe vârsta de pensionare, m-am pronunțat. E anormal ca oameni la 50 de ani să iasă din sistem.”

Pe de altă parte, liderul a pledat pentru înțelegerea efortului depus de magistrați, argumentând că volumul de muncă este extraordinar de mare din cauza tendinței generale de a trimite orice dispută în instanță.

„Ce-am spus pe de altă parte, și am spus-o pentru că am considerat că-i corect. Oamenii ăștia au muncit mai mult decât analogii lor. Pentru că toată lumea trimite la instanță. Un funcționar din primărie ca nu cumva să vină DNA-ul să-l ia, zice de ce să nu trimit. Dacă se ceartă două primării între ele și nu reușesc să se înțeleagă, se dau în judecată. Și toată lumea lumea trimite la instanță. Deci oamenii ăștia, au fost în această perioadă, suprasolicitați. Și nu este în interesul nostru că o să avem nevoie, fiecare dintre noi, de relația cu angajatorul, de relația cu vecinul. O să avem nevoie să mergem la instanță, o să avem nevoie că oamenii ăștia să fie cu mintea limpede când ne judecă chestiunea pe care le-am dat”.

Nicușor Dan explică gafele de protocol: Trebuie să ne uităm mai mult la conținut decât la formă

Președintele României, Nicușor Dan, spune că momentele considerate gafe de protocol, devenite virale în spațiul public, au fost fie neînțelegeri de context, fie erori punctuale generate de programul încărcat și de indicații contradictorii.

Referindu-se la fotografia realizată la reuniunea europeană de la Copenhaga, Nicușor Dan a explicat că situația a fost diferită față de protocolul obișnuit, din cauza suprapunerii mai multor evenimente.

„De obicei, nu a fost primul eveniment de felul ăsta, fiecare lider vine cu mașina lui, se duce, schimbă câteva cuvinte și face o poză. De data asta, pentru că au fost niște evenimente suprapuse, am mers cu autobuzul. Mersul cu autobuzul, întâmplător, m-a nimerit cu președintele Macron și am mers împreună. Când am ajuns acolo împreună, am întrebat-o pe doamna care era lângă mine dacă facem fotografie împreună sau separat și am făcut un pas înapoi ca să fac fotografia separat. Regina a spus: nu, facem împreună. Și atunci am făcut un pas înainte și am făcut o fotografie împreună”, a spus președintele la 40 de întrebări cu Denise Rifai..

Președintele a comentat și momentul intens discutat în care s-a urcat înaintea Ursulei von der Leyen pe o navă, susținând că a respectat indicațiile protocolului oficial.

„De asemenea, foarte mult s-a vorbit de momentul în care am vizitat împreună cu doamna von der Leyen un vapor și m-am urcat înainte. Dimpotrivă, a venit protocolul la mine și mi-a spus: sunteți șef de stat și există o regulă care spune că șeful de stat este primul care se urcă pe vapor. Și atunci i-am spus doamnei von der Leyen la ureche: știți că trebuie să mă urc înaintea dumneavoastră. M-am urcat, s-a ridicat un steguleț, în fine”.

În ceea ce privește episodul de la Timișoara, unde imaginile au arătat o ezitare în timpul ceremoniei, Nicușor Dan a admis că a fost vorba despre o eroare.

„La Timișoara a fost o greșeală, într-adevăr, pentru că am avut vreo zece evenimente în ziua aceea și oamenii de la protocol, unii mi-au spus una, iar cel de la fața locului mi-a spus alta, pentru că ei se duceau să pregătească următoarele evenimente. Pe scurt, cred că trebuie să ne uităm mult mai mult la conținut decât la mici chestiuni din astea de formă”.

Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului îmi revine mie

Președintele României, Nicușor Dan, vorbește despre funcționarea Serviciului Român de Informații și subliniază că, în cazul unor eventuale derapaje politice sau economice, responsabilitatea revine direct președintelui.

„În primul rând, noi ne concentrăm la relația între servicii și politică, servicii și economie, servicii și justiție. Acolo este dubiul și o să discutăm. Dincolo de asta, SRI-ul are, încep să-l cunosc acum, atribuții pe antiterorism, contra-spionaj, relații externe și este foarte apreciat. Și faptul că România este o țară sigură, asta e o realitate, și în plus, pe care țara asta o are, se datorează, într-o oarecare măsură, SRI-ului. Este o zonă de profesionalism în cadrul SRI-ului”, a spus Nicușor Dan la 40 de întrebări cu Denise Rifai.

Președintele a adăugat că lipsa unui director civil creează o responsabilitate directă asupra sa.

„Acum, dacă ne uităm la zona politică, economie, justiție… e joc de putere al SRI-ului. Politică, da, joc de putere, da. Aici e o certitudine că relația, de ce nu funcționează, asta trebuie să răspundă și partidele la întrebarea oamenilor care își pun membrii în Comisia de Control la SRI-ul, că nu funcționează. Pe de altă parte, și pentru că nu există director civil în toată această perioadă, o responsabilitate pentru orice derapaj pe care serviciul ar avea în zona politică, economică, îmi revine această responsabilitate. Dar ce pot să remarc este că în aceste șase luni nu am văzut mari derapaje. Bineînțeles că toată această relație, care-i interfața, cât de departe, toate aceste lucruri trebuie controlate”.

