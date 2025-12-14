Rețetă de Eggnog: Cum prepari un lichior cremos și aromat, perfect pentru zilele reci de iarnă

x close
de Redacția Jurnalul    |    14 Dec 2025   •   14:00
Sursa foto: Hepta/Eggnog este un lichior cremos și delicios, potrivit pentru sărbătorile de iarnă.

Eggnogul este una dintre băuturile preferate în perioada sărbătorilor de iarnă, cu o consistență catifelată și arome calde de nucșoară, scorțișoară și vanilie.

Cu o bază simplă din lapte, smântână, gălbenușuri și zahăr, această băutură devine memorabilă datorită mirodeniilor și, opțional, se adaugă alcool.

Rețetă de Eggnog

Ingrediente

Ingredientele sunt puține, dar fiecare își are rolul său: gălbenușurile dau culoare și grosime, laptele aduce fluiditate, smântâna creează un strat cremos, iar zahărul îndulcește delicat. Nucșoara și scorțișoara oferă căldură și profunzime, iar vanilia rotunjește aromele.

Pentru varianta tradițională, Eggnogul poate fi aromat cu rom, whisky sau bourbon. Alcoolul tabilizează băutura dacă este păstrată la frigider. Există și varianta nealcoolică, perfectă pentru copii sau dacă vrei să savurezi băutura dimineața, potrivit catine.ro. 

Cum se prepară

  • Încălzește laptele cu semințele de vanilie, fără să-l lași să fiarbă.

  • Amestecă gălbenușurile cu zahărul până devin cremoase.

  • Adaugă treptat laptele cald peste gălbenușuri, amestecând continuu.

  • Întoarce compoziția în cratiță și încălzește la foc mic până se îngroașă ușor.

  • Adaugă smântâna, nucșoara, scorțișoara și sarea.

  • Strecoară băutura printr-o sită fină pentru o textură mătăsoasă.

  • Servește cald sau rece, cu un praf de nucșoară proaspăt rasă deasupra.

Eggnogul rece este mai dens și aromat, iar cel cald este mai fluid și confortabil. Indiferent de preferințe, băutura este perfectă pentru serile reci și atmosfera de sărbătoare.

