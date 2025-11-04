Aterizările și decolările de la Cluj au fost oprite temporar după ce unui pilot i s-a făcut rău

Motivul pentru care avionul companiei aeriene Ryanair a rămas pe pistă după aterizare a fost o urgență medicală, potrivit infomațiilor boardingpass.ro. Unul dintre piloții avionului a declarat urgență cu câteva minute înainte de aterizare, anunțând controlorii de trafic aerian despre faptul că celălalt pilot este „incapacitat”, fără a oferi alte detalii. Acesta a solicitat și asistență medicală, iar echipele de urgență au ajuns la avionul companiei Ryanair imediat după ce acesta a aterizat și a oprit pe pistă.

Sursele BoardingPass afirmă că pilotul a fost preluat inconștient, însă starea sa este, momentan, necunoscută.

Boeingul 737-800NG Ryanair care a decolat luni seara, 3 noiembrie 2025, de la aeroportul din Bergamo (Italia) spre Cluj Napoca a rămas pe pista aeroportului de destinație imediat după aterizare.

Din cauza acestui eveniment, care a avut loc la ora locală 22:44, două avioane care urmau să aterizeze la aeroportul „Avram Iancu” din Cluj Napoca au fost deviate la aeroportul din Sibiu. Concret, este vorba despre Airbusurile A320 care operau zborurile companiei aeriene low-cost Wizz Air W63386 de la Roma (Italia) și W63410 Lisabona (Portugalia).

După aproape 50 de minute de la aterizare, avionul companiei aeriene Ryanair a fost tractat de pe pistă, iar ulterior pista a fost redeschisă traficului aerian, cu aproape jumătate de oră mai devreme decât era programat.

Cele două avioane ale companiei aeriene Wizz Air care au aterizat la aeroportul din Sibiu vor fi realimentate, iar apoi vor zbura spre aeroportul „Avram Iancu” din Cluj Napoca.

Zborul de retur, Ryanair FR2683 Cluj Napoca – Bergamo (Italia) a decolat la ora locală 02:58, cu o întârziere de peste de trei ore și avion și echipaj de zbor aduse de la București.

(sursa: Mediafax)