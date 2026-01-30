Raportul lui George Simion despre anularea alegerilor, pe masa congressmenilor din SUA

x close
de Redacția Jurnalul    |    30 Ian 2026   •   22:00
Sursa foto: Hepta/Documentul, întocmit în toamnă, a fost prezentat în cadrul vizitei lui George Simion la Washington.

Raportul întocmit de partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a ajuns pe masa membrilor congresului SUA. Documentul, întocmit în toamnă, a fost prezentat în cadrul vizitei lui George Simion la Washington.

În cadrul emisiunii Ai Aflat! Cu Ionuț Cristache, Simion a vorbit, din nou, despre raportul privind anularea alegerilor, publicat în toamna anului trecut, a cărei versiune tradusă a ajuns pe masa membrilor Congresului SUA.

„Am dat acest raport tuturor congresmenilor, tuturor think tank-urilor cu care ne-am întâlnit. E un raport întocmit de Aurelian Pavelescu împreună cu avocați ca Ingrid Mocanu, Adrian Severin și oamenii care au lucrat la această documentare”, a declarat Simion.

Potrivit declarațiilor lui Simion, raportul conține o „expunere a faptelor”. Documentul, regăsit și pe site-ul AUR, cuprinde modul în care autoritățile statului au acționat în perioada anulării alegerilor.

Reamintim că, săptămâna trecută, George Simion s-a aflat în SUA, în cadrul reuniunii grupului de advocacy „Republicans for National Renewal”.

