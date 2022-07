Aurescu: Aproximativ 2,7 milioane de tone de cereale din Ucraina au tranzitat deja România

Bogdan Aurescu a declarat că av avea loc o discuție importantă despre efectele războiului Rusiei împotriva Ucrainei, împreună cu ministrul de externe al Ucrainei, Dmitri Kuleba, aceasta fiind prima discuție de acest gen la nivelul miniștrilor de externe după decizia Consiliului European, de la sfârșitul lunii iunie, de a acorda statutul de candidat Ucrainei.

De asemenea, Aurescu a mai spus că va discuta despre cum poate fi ajutată Ucraina să facă reforme în condițiile actuale de război.

„În același timp, astăzi voi prezenta colegilor mei eforturile care au fost întreprinse de Guvernul României și de autoritățile române pentru a facilita tranzitul cerealelor ucrainene prin România. Conform cifrelor pe care le avem, până în acest moment, aproximativ 2,7 milioane de tone de cereale din Ucraina au tranzitat deja România. De asemenea, voi exprima astăzi sprijinul pentru noua tranșă pentru Facilitatea Europeană de Pace și, de asemenea, sprijinul deplin pentru noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Uneori aud voci, în România sau în alte părți, care propagă, cu voie sau fără voie, narațiunile propagandei rusești prin întrebarea „De ce ajutați Ucraina și pe cetățenii ucraineni?”; „De ce nu ajutați România și nu Ucraina?”. Iar răspunsul meu la aceste voci este clar și răspicat: dacă Ucraina eșuează, atunci securitatea României, securitatea cetățenilor români și securitatea euro-atlantică sunt amenințate. Așadar, este în interesul strategic al României și al tuturor statelor membre europene să sprijinim pe deplin Ucraina pentru a învinge în acest război declanșat de Rusia împotriva vecinului nostru”, a spus Aurescu.

Ministrul de Externe român a mai spus că, în același timp, trebuie sprijinite și Republica Moldova, Georgia și trebuie privit cu mare atenție ce se întâmplă în Caucazul de Sud și chiar în Asia Centrală.

„Vorbind despre Republica Moldova, voi prezenta astăzi rezultatul foarte bun al Conferinței Platformei de Sprijin pentru Moldova, pe care am găzduit-o vineri, la București, împreună cu ministrul de externe al Germaniei și cu ministrul [de stat] pentru Dezvoltare, Francofonie și Parteneriate al Franței. Am avut rezultate foarte bune. Pe de o parte, am reușit să obținem angajamente de aproximativ 615 milioane de euro, din care 432 de milioane de euro sub formă de granturi pentru Moldova. Și, pe de altă parte, am consolidat rolul acestei Platforme ca instrument de sprijinire a reformelor în Republica Moldova, pentru că Republica Moldova a primit și ea statutul de țară candidată și trebuie să facă reforme în conformitate cu etapele sau reperele care au fost incluse în Avizul Comisiei din 17 iunie. Apoi, bineînțeles, vom discuta despre aspecte foarte importante legate de diplomația digitală și de relația dintre UE și America Latină și Caraibe, care sunt foarte importante”, a mai spus Aurescu.

(sursa: Mediafax)