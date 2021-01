Avertismentul lui Octavian Jurma: Incidența este subestimată atât în București cât și în țară cu 25% prin simpla eliminare a cazurilor din focare

Lucian Alecu

Medicul și cercetătorul Octavian Jurma consideră că relaxarea restricțiilor din București se bazează pe cifre nereale și va fi aspru plătită.

„Iata ca si Centrul European pentru Controlul Bolilor (ECDC) intervine indirect in disputa din Romania privind relaxarile adoptate imediat cum se coboara cu 0.01% sub prag desi restrictiile au fost amanate chiar pana la depasirea cu 100% a pragului.

Daca mai aruncam in balanta si situatia deplorabila a testarii din Romania, recomandarea ministrului sanatatii la prudenta este asadar dublu justificata epidemiologic:

1. Incidenta este subestimata atat in Bucuresti cat si in tara cu 25% prin simpla eliminare a cazurilor din focare (o practica unica in Romania).

2. Riscul epidemiologic atat national cat si din afara tarii este mult mai mare decat in toamna datorita noilor tulpini care sunt o amenintare si prin posibilitatea de recombinare daca ajung sa circule simultan in Europa si Romania.

Asadar graba de a ne relaxa prematur poate fi aspru platita. Nu trebuie sa uitam ca in toamna am inchis restaurantele la 1 luna si scolile la 2 saptamani dupa deschidera tocmai pentru ca am ignorat semnalele ca epidemia va reveni pe val in cateva saptamani.

Nu stim daca linistea de care ne bucuram acum este linistea dinaintea furtunii cum se tem specialistii ECDC si CDC pe care ii asculta politicienii din Europa si [acum] SUA sau cea de dupa furtuna cum ne asigura politicienii din Romania care nu stim de care specialisti asculta.

Asa incat aplaud curajul ministrului santatatii de a se alinia la normele europene si sper ca populismul sa nu ne impiedice sa luam masurile necesare chiar daca nu sunt populare.

Toti dorim sa ne relaxam si sa revenim la normalitate insa aceasta dorinta nu poate sa tina loc de ratiune si responsabilitate fata de cei pe care ii invitam sa se relaxeze pe baza unor date extrem de incerte”, a scris Octavian Jurma pe pagina sa de Facebook.