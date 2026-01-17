Un bărbat beat și fără permis a furat o mașină și a provocat un accident în București

Brigada Rutieră a anunțat că vineri „polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București , sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, au reținut un bărbat în vârstă de 25 de ani, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și furt în scop de folosință”.

Conform sursei menționate, joi, în jurul orei 00:05, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident de circulație pe Șoseaua Electronicii. Polițiștii rutieri ajunși la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba de un accident de circulație din care au rezultat exclusiv pagube materiale.

Șoferul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicat fiind 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la sediul I.N.M.L., în vederea prelevării de mostre biologice. Conform buletinului de analiză toxicologică, a rezultat o imbibație alcoolică de 1.88 g/l alcool pur în sânge, au transmis polițiștii.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, mașina fusese furată.

„Ulterior, la Secția 28 Poliție a fost înregistrată o plângere pentru furtul autoturismului condus de bărbatul în vârstă de 25 de ani, iar după instrumentarea dosarului penal, actele de urmărire penală au fost transmise Brigăzii Rutiere și a fost dispusă reunirea cauzei”, au mai anunțat anchetatorii.

În final, bărbatul a fost prezentat Judecătoriei Sectorului 2, cu propunere de arestare preventivă, iar judecătorul de drepturi și libertăți a emis pe numele acestuia mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

(sursa: Mediafax)