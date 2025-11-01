x close
Bistrița, recunoscută la nivel mondial! Este oraș creativ UNESCO!

01 Noi 2025
Municipiul Bistriţa a fost inclus în reţeaua oraşelor creative UNESCO, în domeniul arhitecturii, a anunţat, sâmbătă, primarul Gabriel Lazany.

"Este o recunoaştere mondială a patrimoniului nostru arhitectural, a modului în care am ştiut să îmbinăm tradiţia cu inovaţia, dar şi a viziunii noastre pentru viitor: un oraş care îşi respectă istoria şi construieşte modern, cu grijă pentru identitatea sa", a scris pe pagina sa de Facebook primarul oraşului Bistriţa, Gabriel Lazany.

Edilul a subliniat că această distincţie confirmă că Bistriţa devine un model internaţional de dezvoltare prin cultură, creativitate şi design urban responsabil.

Totodată, primarul Lazany a explicat că recunoaşterea pentru creativitatea exprimată prin arhitectură deschide porţi către colaborări, proiecte şi parteneriate în reţeaua UNESCO, alături de alte oraşe care inspiră.

