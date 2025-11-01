Bistrița, recunoscută la nivel mondial! Este oraș creativ UNESCO!

"Este o recunoaştere mondială a patrimoniului nostru arhitectural, a modului în care am ştiut să îmbinăm tradiţia cu inovaţia, dar şi a viziunii noastre pentru viitor: un oraş care îşi respectă istoria şi construieşte modern, cu grijă pentru identitatea sa", a scris pe pagina sa de Facebook primarul oraşului Bistriţa, Gabriel Lazany.



Edilul a subliniat că această distincţie confirmă că Bistriţa devine un model internaţional de dezvoltare prin cultură, creativitate şi design urban responsabil.



Totodată, primarul Lazany a explicat că recunoaşterea pentru creativitatea exprimată prin arhitectură deschide porţi către colaborări, proiecte şi parteneriate în reţeaua UNESCO, alături de alte oraşe care inspiră.

AGERPRES