Black Friday 2025: tranzacții de peste 514 milioane RON și coșuri de cumpărături record

de Redacția Jurnalul    |    07 Noi 2025   •   19:45
Black Friday 2025 bate record după record: tranzacții de peste 514 milioane RON și coșuri de cumpărături aproape triple față de o zi obișnuită, potrivit PayU GPO România. Cea mai mare tranzacție a fost de 65.269 de lei, înregistrată la ora 12.17.

Până la ora 14:10, PayU GPO România a raportat un total de 514 milioane RON procesate cu succes, în aproximativ 889.000 de tranzacții, dintre care circa 70% au fost plăți cu un click.

Cele mai mari tranzacții au fost de 65.269 RON la ora 12:17, 50.076 RON la ora 9:02 și 49.788 RON la ora 9:49.

Coșul mediu de cumpărături a atins 580 RON, de aproape trei ori mai mult decât într-o zi normală, iar coșul mediu în rate a urcat la 950 RON, aproape dublu față de o zi obișnuită.

Cele mai cumpărate categorii de produse sunt cosmeticele, produsele FMCG, articolele pentru copii, produsele IT&C și cele de tip home & deco.

(sursa: Mediafax)

 

