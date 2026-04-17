Șase luni de incertitudine în Rahova: De ce nu a început încă reconstrucția blocului?

La șase luni de la explozia puternică la un bloc din Rahova, situația din teren rămâne neschimbată, potrivit mărturiilor locatarilor afectați. Oamenii spun că trăiesc încă din ajutoare și chirii temporare, fără perspective clare privind întoarcerea în locuințele lor.

„De schimbat nu s-a schimbat absolut nimic. Totul este la fel”, declară Iuliana Cicală, una dintre persoanele afectate de incident.

Femeia a povestit și despre momentul în care s-a produs explozia: „M-am așezat pe pat și în momentul acela s-a auzit o bubuitură. Am sărit practic cu blocul, am simțit o săritură în aer. Apoi încă o bubuitură care a aruncat toate draperiile, toate geamurile, ușile. Apoi apartamentul s-a umplut de un fum negru”.

Potrivit femeii, locatarii au fost nevoiți să se evacueze în grabă în urma exploziei, fără a lua obiecte personale.

În prezent, persoanele afectate locuiesc în chirii asigurate temporar prin intermediul unor ONG-uri și instituții publice. Deși la început a existat o mobilizare mai mare din partea autorităților, dar și din partea societății civile prin donații, aceștia atrag atenția că sprijinul este limitat în timp și insuficient

„Într-adevăr la început a fost mobilizare generală atât la Primăria Capitalei, DGSMB, Crucea Roșie, Salvați Copiii… s-au mobilizat și ne-au ajutat exemplar. Noi suntem cu chirie prin ONG-ul Habitat. Au fost donații, dar nu cât să pot să trimit copilul la școală. [Am primit – n.r.) o zi, două până am reușit să ne cumpărăm ceva”, a mai spus Iuliana Cicală.

În plus, femeia reclamă imposibilitatea recuperării bunurilor personale rămase în locuințe. „De recuperat din casă n-am recuperat absolut nimic. Cu hainele pe care am plecat pe mine, cu acelea am rămas”, mai spune aceasta.

Situația este complicată și în ceea ce privește actul educațional, în contextul în care unitatea de învățământ aflată în apropiere a fost afectată de deflagrație. Elevii sunt nevoiți să învețe în mai multe ture, cu program redus. „Copilul nu are ce învăța în două ore și jumătate. Nu are cum să se respecte o programă”, mai spune aceasta.

(sursa: Mediafax)