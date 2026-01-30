Premierul, despre bugetul Apărării pe 2026: Nu avem cum să ne ducem la 5%

„Nu avem cum să ne ducem la 5%. Nu avem spații fiscale pentru treaba asta. Trebuie să discutăm foarte deschis, dar ne vor respecta angajamentele ca în fiecare an să creștem cu câteva procente, nu foarte mari, cota alocată apărării”, a spus Bolojan la G4Media.

Șeful Guvernului a fost întrebat cu cât va crește bugetul Apărării în acest an.

„Acum se lucrează la proiecția de buget. Avem o țintă de deficit pe care o urmărim de 6,2%. Urmărim de asemenea să scădem inflația la 4-4,5% și și bugetul Ministerului Apărării va fi puțin mai mare decât cel de anul trecut. Ar putea să fie, nu știu, 2,3-2,4%. Nu vreau să vin cu niște cifre pentru că acum sunt discuțiile cu Ministerul. (...) Nu cred că suntem în măsură să ajungem la 3%”, a precizat premierul.

El susține că planul pe care România și l-a asumat în fața Alianței Nord-Atlantice de a face dotări pentru Armata Română a fost transferat pe programul SAFE.

„Iar discuțiile care au fost purtate până în acest moment, în afară de faptul, deci, că această dotare care este absolut necesară pentru a avea siguranța granițelor noastre în parteneriat cu aliații noștri din NATO și cu responsabilitățile pe care le-am asumat, va fi urmată nu doar de achiziție de armament, ci de transferuri de investiții de tehnologie în România, în așa fel încât industria noastră de apărare să fie în situația de a intra în lanțurile valorice ale industriei europene de apărare”, a mai spus Ilie Bolojan.

