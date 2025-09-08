Ilie Bolojan: Trebuie să creștem vârsta de pensionare, iar reducerile de personal sunt obligatorii

Premierul a explicat luni seara, la TVR, că restructurările de personal fac parte din reforma profundă a administrației.

„Nu poți să fugi de reducerile de personal”, a punctat Ilie Bolojan.

Trebuie să reducem și cheltuielile cu personalul prin reducerea de sporuri și reducerea numărului de angajați discuția a fost despre o reducere cu 10%, a mai spus premierul.

„Trebuie să ne asumăm și măsurile nepopulare dar o solidaritate este o condiție necesară pentru a performa”, a precizat premierul.

Ilie Bolojan: Ne place sau nu ne place, trebuie să creștem vârsta de pensionare

Premierul Ilie Bolojan a declarat că în România este necesară mărirea vârsta de pensionare, inclusiv în cazul categoriilor incluse la pensiile speciale. „Ne place sau nu ne place trebuie să creștem vârsta de pensionare”, a spus șeful Guvernului.

Premierul Ilie Bolojan a explicat de ce este necesară măsura.

„Avem nevoie de mai mulți oameni în piața reală a muncii. Ne place sau nu ne place trebuie să creștem vârsta de pensionare astfel încât în intervalul 50- 65 de ani populația care este prinsă în economia reală să fie într-o pondere mai mare decât este astăzi pentru că nu are cine să o înlocuiască”, a declarat Ilie Bolojan la TVR 1.

El a mai spus că măsura vizează și categoria pensiilor speciale.

„Dacă nu creștem vârsta de pensionare, în general, la toate categoriile, inclusiv la pensiile speciale vom ajunge într-o situație de nesustenabilitate a sistemul de pensii peste cinci ani, peste 10 ani. Nu putem amaneta viitorul generațiilor care vin după noi”, a precizat Ilie Bolojan.

Bolojan: Ne duceam într-o fundătură fiscală, am avut incendii financiare de stins

Referitor la primele două luni de guvernare, premierul Ilie Bolojan a explicat că guvernul a avut „incendii atât de mari” încât a trebuit să lucreze la „stingerea incendiilor financiare” și la „corectarea acestei traiectorii care ne duceau într-o fundătură fiscală”.

Întrebat, la TVR 1, despre pachetul numărul 3 de relansare economică și dacă va fi asumat de guvern, Bolojan a declarat că orice propunere care vine să reducă cheltuielile și să susțină investițiile este binevenită, indiferent de paternitate.

„În aceste două luni care acest guvern le-a exercitat în serviciul României am avut niște incendii atât de mari încât a trebuit să lucrăm la stingerea incendiilor financiare, la restabilirea încrederii piețelor în ceea ce facem în România, la corectarea acestei traiectorii în care ne duceam într-o fundătură fiscală, și în pasul următor, într-adevăr, trebuie să gândim și avem pregătite acest tip de măsuri de relasare. Am depășit momentul sau pericolul incapacității de plată sau al recesiunii, având în vedere câteva date.”

Întrebat dacă am depășit momentul incapacității de plată sau al recesiunii, având în vedere că deficitul pe care l-a estimat e de cel puțin 8, premierul a răspuns: „Nu putem să coborâm sub o astfel de cifră pentru că nu este sustenabil. Acest guvern este din a doilea semestru, practic, în funcție. Măsurile care au fost adoptate au impact pe ultimele patru luni de zile și este imposibil să vii cu niște măsuri care se corecteze acumulări pe 12 luni în patru luni de zile”.

Întrebat despre estimările economice nefavorabile, Bolojan a recunoscut realitatea încetinirii: „Componenta de scădere economică este o realitate pe care eu nu o voi nega. Când faci astfel de corecții, o încetinire economică nu poți evita”.

„Avem o reașezare a lanților valorice globale de aprovizionare. Avem aceste dispute legate de tarife, de barierile comerciale care sunt de natură să încetinească economia europeană. Noi avem o economie care este legată prin structurile noastre economice, de ceea ce se întâmplă în Europa. Dacă Europa merge foarte bine, are un efect de antrenare asupra noastră, dacă economia europeană încetinește, inevitabil funcționează ca un balast și pentru noi. Deci acest context nu ne ajută. Apoi este contextul intern atunci când, într-o formă sau altă, crești taxa pe valoare adăugată, cu un procent, cu două procente, în mod inevitabil vor crește niște prețuri, probabil”, a spus premierul.

Referitor la riscul intrării în incapacitate de plată, premierul a fost categoric: „O perspectivă de intrare în incapacitate de plată, dacă respectăm aceste reguli, din punctul meu de vedere, este exclusă", avertizând însă că fără eficiență și reducerea cheltuielilor, problemele vor reapărea.

Răspunsul lui Bolojan, întrebat despre scutirea mamelor, veteranilor și deținuților politici de CASS

Ilie Bolojan dă un răspuns general despre responsabilitatea fiscală, întrebat despre propunerea PSD de a scuti mamele, veteranii și deținuții politici de plata CASS.

„Fiecare sumă de bani care este economisită, fiecare sumă de bani pe care nu o cheltuim pentru că nu mai avem de unde să o cheltuim, este un act de responsabilitate pentru oamenii cărora le luăm impozite și taxe", a declarat Bolojan, la TVR 1.

Premierul a subliniat că această abordare nu și-o va schimba „indiferent că sunt premier sau sunt pur și simplu un simplu parlamentar sau un simplu cetățean”.

Referitor la gestionarea bugetului de stat, Bolojan a spus: „Nu poți să îți imaginezi că vei face mai multe lucruri decât îți poți permite nici în viața reală, nici la firma ta, nici în familia ta. Pe termen lung, dacă cheltui mai mult decât îți permite plapuma pe care o ai, e doar o problemă de timp până va trebui să achiți acele lucruri".

Declarația vine în contextul în care PSD a anunțat amendamente la pachetul fiscal care prevăd scutirea de CASS pentru mamele cu copii până la 7 ani, veteranii de război și deținuții politici, măsuri pe care președintele interimar Sorin Grindeanu le-a numit „compensatorii”.

(sursa: Mediafax)