Ilie Bolojan, urmărit pe stradă cu o cușcă de șobolani

Premierul demis, aflat în continuare la conducerea interimară a Guvernului, Ilie Bolojan, a fost urmărit câteva zeci de metri pe stradă de activistul Marian Ceaușescu, care purta în mână o cușcă pentru rozătoare. Momentul a fost filmat și publicat chiar de activist pe Facebook.

„Am adus o cușcă pentru toți șobolanii din toate partidele politice"

În imaginile publicate, Marian Ceaușescu i se adresează direct premierului: „Bună seara! Uitați aici, am adus o cușcă pentru toți șobolanii din toate partidele politice. Ce spuneți? O luați ca să-i prindeți pe toți? Dar din toate partidele politice."

Bolojan nu a răspuns întrebărilor și și-a continuat drumul, însoțit de purtătoarea de cuvânt a Guvernului, care a zâmbit în timp ce asculta discursul activistului. Nedescurajat de tăcerea premierului, Ceaușescu a continuat cu o serie de întrebări retorice despre situația politică: „A doua întrebare: când ne va merge bine? Scandalurile politice nu credeți că ne afectează și pe noi, domnule Bolojan?"

Activistul a observat apoi că premierul avea asupra sa o carte și a continuat seria de ironii: „Ați luat o carte. Scrie acolo cum să guvernăm o țară plină de hoți și de incompetenți? Nu-i așa? Ați găsit această carte? Dar această cușcă frumoasă pentru toți șobolanii din partidele politice din România? Vrem și noi să o ducem bine, cum voi, politicienii. Ia vedeți cum faceți." Ilie Bolojan nu a oferit niciun răspuns în imaginile publicate de activist.

De unde vine simbolul cuștii

Alegerea cuștii pentru rozătoare nu a fost întâmplătoare, ci face trimitere directă la o declarație a lui Bolojan din 17 aprilie 2026. Într-o intervenție la Radio România Actualități, premierul vorbea atunci despre „șobolani în cămara statului care rod proviziile" — o metaforă folosită pentru a descrie risipa, corupția și rețelele de interese care consumă resursele publice. Activistul a preluat această imagine și a transformat-o într-un gest de stradă, adresat direct autorului declarației inițiale.