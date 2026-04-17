Ilie Bolojan anunță ruptura: „Zarurile au fost aruncate”. PSD, acuzat de „joc dublu” și strategie cinică

Bolojan acuză PSD și refuză demisia: „România nu are nevoie de această criză politică”

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, într-un interviu la Radio România Actualități, că tensiunile dintre PNL și PSD au ajuns la un punct critic. Liderul liberal susține că decizia social-democraților este deja previzibilă și acuză un „joc dublu” care a afectat stabilitatea guvernării.

„Zarurile au fost aruncate”. PSD, acuzat că pregătește ruptura

Ilie Bolojan a sugerat că ședința decisivă a PSD de luni ar putea consfinți ruptura politică.

„Dacă ne-am lua după declarațiile de până acuma am putea spune că zarurile au fost aruncate și că PSD va vota luni că nu va mai colabora cu premierul Bolojan.”

Premierul a subliniat că tensiunile nu sunt recente, ci rezultatul unor luni întregi de conflicte și critici.

„Dacă analizăm ce s-a întâmplat în ultimele luni, constatăm o serie de crittici din partea PSD care încălcau protocolul de guvernare și bunul simț. Asta contribuie la lipsa de performanță a Guvernului.”

Acuzații de „joc dublu” și strategie politică cinică

Bolojan a criticat dur modul în care PSD a gestionat relația din coaliție, acuzând inconsecvență și lipsă de responsabilitate.

„Am văzut acest joc dublu, acest joc mincinos al PSD, în care cădeam la o înțelegere în ședințele de guvern și apoi mergeau în tocșouri și spuneau altceva.”

El a explicat că actuala criză politică este generată de „fuga de răspundere” și de prioritizarea intereselor de partid în detrimentul interesului public.

„Al doilea motiv e politica de tip cinic, în care sacrifici problemele României pe o strategie de partid.”

„În cămara cu șobolani am aprins becurile”

Premierul a susținut că măsurile luate în mandatul său au deranjat interese importante din sistem.

„În acest mandat am deranjat destul de multe. Am limitat prăduirea bugetului de stat.”

Bolojan a oferit exemple concrete, de la credite neperformante până la blocaje din sistemul energetic și probleme din companiile de stat.

„În cămara cu șobolani am aprins becurile. Clar am deranjat.”

El a criticat și influențele politice din instituții și companii publice, sugerând că aceste rețele au reacționat la reformele inițiate.

Refuzul demisiei și incertitudinea viitorului guvernării

În ciuda tensiunilor, Ilie Bolojan a declarat ferm că nu intenționează să demisioneze.

„Am spus că nu voi demisiona, pentru că România are nevoie de guvern.”

Totuși, el a admis că situația ar putea evolua rapid, în funcție de deciziile PSD.

„Sigur, dacă trece o moțiune de cenzură și guvernul pierde sprijinul...”

Premierul a precizat că nu a pregătit scenarii pentru perioada următoare, deoarece nu consideră că actuala criză îi aparține.

„Nu am proiectat niște pași pentru perioada următoare pentru că nu eu am cauzat această criză, ci PSD.”

O relație politică greu de reconstruit

În final, Bolojan a sugerat că o eventuală reconciliere cu PSD este puțin probabilă, în contextul actual.

„În momentul în care încrederea este pierdută, este greu de crezut că poți reconstrui încrederea. E greu să faci alte înțelegeri.”