Bolojan, mesaj pe X pentru Magyar. Prima reacție oficială a României după alegerile din Ungaria

de Redacția Jurnalul    |    13 Apr 2026   •   10:02
Sursa foto: Ilie Bolojan îl felicită pe viitorul premier ungar

Premierul Ilie Bolojan îi transmite „călduroase felicitări" lui Péter Magyar după victoria electorală din Ungaria. Bolojan a anunțat că România este pregătită să întărească Parteneriatul Strategic bilateral, cu accent pe cooperarea economică și sectorială.

„Așteptăm cu nerăbdare să continuăm să întărim Parteneriatul Strategic, cu accent pe cooperarea economică și sectorială. Prioritatea noastră este să lucrăm împreună pentru a îmbunătăți viețile cetățenilor noștri, într-o Uniune Europeană mai puternică, mai unită și mai competitivă”, a postat Bolojan pe X.

Premierul României îi dorește lui Magyar un „mandat de succes”.

Rezultate parțiale alegeri Ungaria, la 98,42% din voturi numărate:

69,35% – 138 de mandate TISZA
27,64% – 55 de mandate FIDESZ
3,02% – 6 mandate Mi Hazánk.

(sursa: Mediafax)

