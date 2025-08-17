Bolojan: Partea de corecții se va finaliza spre sfârșitul acestui an și începutul anului viitor

Printr-un mesaj video publicat pe pagina de Facebook a Guvernului României, prim-ministrul Bolojan a anunțat că „următoarele șase luni sunt foarte importante” pentru refacerea economiei.

Acesta a declarat: „ Partea, practic, de corecții se va finaliza, foarte probabil, spre sfârșitul acestui an și începutul anului viitor. Urmând ca după aceea, noi ce trebuie să facem? Să menținem deciziile care înseamnă decizii sănătoase. Să nu intrăm din nou într-o zonă de populism pe care am mai aplicat-o anii trecuți. Să ne controlăm cheltuielile, să ne încasăm veniturile, să stabilim reguli corecte, în așa fel încât să avem un comportament economic corect”.

Despre investiții, acesta a anunțat criterii precum prioritizarea acestora în funcție de impactul economic pe care îl au. „Sigur, toate domeniile sunt importante, toate zonele țării sunt prioritare, dar la un moment dat totuși trebuie să faci o selecție care proiecte sunt cele mai importante, cele care au cel mai mare efect adăugat economic dacă se finalizează”, a anunțat liderul Executivului.

Acesta a făcut și anunțuri despre viitorul Programului Anghel Saligny. „Este important este să creăm, de fapt, o planificare, un buget multianual în anii următori și asta este la ceea ce lucrăm. Pentru aceste proiecte, atât din Anghel Saligny, cât și din celelalte bugete naționale, va fi un program multianual care înseamnă bugete naționale pentru aceste programe. Fiecare autoritate, fiecare constructor va ști câți bani va primi în 2026, 2027 și 2028 și va putea face o planificare în așa fel încât să-și dimensioneze șantierele”, declară premierul.

(sursa: Mediafax)