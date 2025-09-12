Dispeceratele poliției naționale și polițiilor locale ar putea fi integrate

Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut astăzi, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, o întrevedere de lucru cu viceprim-ministrul Cătălin Predoiu, la care a participat și secretarul de stat Bogdan Despescu.

Discuțiile s-au concentrat pe teme de interes major pentru cetățeni: implementarea conceptului de fluidizare rutieră în București și județul Ilfov, digitalizarea serviciilor publice pentru creșterea accesibilității și reducerea birocrației, precum și operaționalizare unor dispecerate integrate care să reunească Poliția Națională și polițiile locale, pentru o mai bună coordonare a intervențiilor.

Scopul întâlnirii este de a eficientiza serviciile publice și de a îmbunătăți siguranța și confortul cetățenilor în activitățile de zi cu zi.

(sursa: Mediafax)