Ilie Bolojan, despre serviciile consulare: O prioritate pentru Guvern

Premierul Ilie Bolojan a efectuat o vizită neanunțată la Consulatul României la Bruxelles, pentru a verifica modul în care sunt oferite serviciile către cetățeni, declarând: „Am vrut să mă asigur că serviciile noastre se derulează în condiții bune și apreciez că cel puțin consulatul de la Bruxelles funcționează într-un spațiu corespunzător și trebuie să ne asigurăm ca toate consulatele noastre și toate ambasadele să funcționeze în spații unde românii noștri, sau oaspeții care trec pragul acestor servicii consulare, sunt tratați corect, cu rapiditate, în așa fel încât oamenii să se simtă respectați”.

Șeful Executivului a mai anunțat că îmbunătățirea serviciilor consulare este o prioritate pentru instituția pe care o conduce, întrucât „interfața a țării noastre cu aceste comunități importante, mai ales din țările europene, sunt serviciile noastre consulare și ambasadele noastre”.

Potrivit acestuia Consulatele României care urmează să se deschidă în Franța și Germania au trecut printr-o perioadă de digitalizare, pentru eficientizarea proceselor consulare.

„Va rămâne o prioritate pentru guvern în perioada următoare îmbunătățirea serviciilor consulare, ceea ce înseamnă că vom insista pentru deschiderea noilor consulate din Germania sau din Franța, a căror deschidere a fost întârziată în acești ani, pentru îmbunătățirea serviciilor consulare în sensul în care digitalizarea care s-a finalizat la sfârșitul anului trecut să devine operațională în toate consulatele și să scurtăm timpii de emiterea unor documente, să scurtăm, de asemenea, timpii de programare ”, a declarat Ilie Bolojan, joi, într-o conferință de presă.

(sursa: Mediafax)