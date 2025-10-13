Razie de amploare a Poliţiei, alături de inspectori RAR: Zeci de amenzi și certificate de înmatriculare reținute

În perioada 10 - 12 octombrie, polițiștii din cadrul Brigăzii Rutiere în colaborare cu inspectori din cadrul Registrului Auto Român au desfășurat activități de control în trafic în scopul creșterii gradului de siguranță rutieră pe drumurile publice din Capitală, prevenirii accidentelor de circulație înregistrate pe fondul deficiențelor tehnice ale vehiculelor și diminuării disconfortului fonic produs de autovehiculele cărora le-au fost efectuate modificări neomologate la sistemul de evacuare.

Au urmărit cu precădere starea tehnică a autovehiculelor prin verificarea: sistemului de reducere a zgomotului și a emisiilor poluante, sistemului de frânare, mecanismului de direcție, instalației de iluminare/semnalizare și echipamente electrice, existenței și autenticității seriilor/numerelor de identificare ale vehiculelor, vizibilității și legalitatea montării și utilizării luminilor de altă culoare sau intensitate, dispozitivelor ori accesoriilor de avertizare, decât cele omologate, sistemului de rulare (punți, roți, anvelope și suspensie), corectitudinii datelor din certificatul de înmatriculare și concordanța acestora cu datele și caracteristicile tehnice ale vehiculelor, deținerii inspecției tehnice periodice și valabilitatea acesteia și aplicării tratamentelor chimice sau a foliilor pe parbriz, luneta sau pe geamurile laterale, cu excepția celor omologate și/sau certificate de către autoritatea competentă și care sunt marcate corespunzător.

Polițiștii au dat 129 sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 66.500 lei, din care:

- 22 pentru modificări ale sistemului de evacuare noxe

- 98 pentru alte deficiențe tehnice

- 3 pentru lipsa documentelor prevăzute de lege (certificat de înmatriculare)

- ⁠4 pentru nerespectarea prevederilor OUG 195/2002

- ⁠1 pentru nerespectarea prevederilor OUG 49/2019 (lipsă copie conformă - transport alternativ)

- ⁠1 pentru nerespectarea prevederile LG 38/2003.

Totodată, a fost reținut un permis de conducere pentru deficiențe periculoase la mecanismul de direcție, 46 de certificate de înmatriculare și 12 seturi de plăcuțe pentru deficiențele tehnice constatate în urma controalelor efectuate de către inspectorii din cadrul Registrului Auto Român.

(sursa: Mediafax)