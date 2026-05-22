British School în vizorul ANSVSA: Cantină închisă și 5 elevi spitalizați din cauza mâncării

Inspectorii ANSVSA au găsit 60 de kilograme de alimente expirate la cantina British School of Bucharest, inclusiv pește cu termenul depășit din 2025.

Alimentele expirate erau utilizate pentru prepararea hranei destinate elevilor și copiilor de grădiniță.

Potrivit informațiilor obținute în exclusivitate de Gândul, copilul unui cunoscut om de afaceri din România a fost internat la Terapie Intensivă din cauza problemelor digestive.

Vineri dimineață, în fața școlii, părinții păreau foarte revoltați, iar puțini dintre ei s-au încumetat să comenteze acest caz.

„Foarte bine că au venit cei de la ANSVSA. Asta înseamnă că își fac treaba. Școala ne-a comunicat faptul că au avut probleme, și de azi au un alt furnizor pentru mâncare (…) știu că au fost copii internați, au avut probleme. Astăzi le-am făcut mâncare și le aduc mâncare de acasă, deocamdată. Era mai ușor cu mâncarea de aici”, spune unul dintre părinții care are copilul la școala privată din Ilfov.

Au fost constatate nereguli privind trasabilitatea alimentelor, lipsa documentelor de proveniență, nerespectarea lanțului frigorific și condiții necorespunzătoare de igienă în spațiile de preparare și depozitare.

Autoritatea Națională Sanitară Venerinară și pentru Siguranța Alimentelor a aplicat o amendă de 27.000 de lei și a dispus retragerea din consum și incinerarea tuturor produselor considerate periculoase.

Totodată, activitatea cantinei și a laboratorului de patiserie a fost suspendată pentru 30 de zile.

