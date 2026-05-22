Cel mai important eveniment dedicat muzicii noi la nivel mondial începe pe 23 mai, la București: Festivalul Internațional ISCM WORLD NEW MUSIC DAYS 2026 – „Columna Infinită”

Organizat anual de o altă țară-gazdă membră a Societății Internaționale pentru Muzică Contemporană (ISCM) – cea mai veche, extinsă și influentă organizație internațională de profil, fondată în 1923 – festivalul ajunge anul acesta la București, după o absență de 27 de ani din România.

Ediția din 2026 este organizată de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România (UCMR), Secțiunea Națională Română a Societății Internaționale pentru Muzică Contemporană (SNR-SIMC), în parteneriat cu ARTEXIM.

Tema acestei ediții, „Columna Infinită”, este dedicată aniversării a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși și transformă celebra capodoperă brâncușiană într-o metaforă a sunetului, a libertății artistice și a explorării continue a noilor teritorii muzicale.

Timp de nouă zile, festivalul va aduce la București peste 50 de delegați oficiali din 48 de țări și regiuni, peste 50 de compozitori contemporani și un program care reunește concerte camerale, evenimente orchestrale, performance-uri multimedia, instalații sonore și muzică electronică.

În programul ediției 2026 se regăsesc 70 de creații internaționale și 28 de lucrări românești, selectate din sute de partituri înscrise din întreaga lume. Publicul va putea asculta lucrări semnate de compozitori consacrați ai scenei contemporane internaționale, alături de noi creații românești și două premiere absolute comandate special de ISCM câștigătorilor ISCM Young Composer Award 2023 și 2024: compozitorii Madli Marje Gildemann Sink și Samuel Hvozdík.

Concertele festivalului vor avea loc în opt spații importante ale culturii bucureștene: Opera Națională București, Ateneul Român, Sala Radio, Universitatea Națională de Muzică din București, ARCUB – Hanul Gabroveni, Control Club, Palatul Tinerimea Română și Institutul Cervantes din București.

De asemenea, pe parcursul zilei de 24 mai, festivalul se va extinde la Palatul Brâncovenesc de la Mogoșoaia, unde publicul va putea participa la concerte, recitaluri și instalații sonore într-un context arhitectural excepțional.

Printre artiștii și ansamblurile invitate se numără dirijorii Cristian Măcelaru, Cristian Mandeal, Tiberiu Soare și Gabriel Bebeșelea, alături de soliști precum Diana Moș, Ion Bogdan Ștefănescu, Valentin Șerban, Emil Vișenescu, Cătălin Răducanu și Adriana Maier.

Vor urca pe scenă Orchestra și soliștii Operei Naționale București, Orchestrele Radio, Orchestra Filarmonicii „George Enescu”, Corul Național „Madrigal - Marin Constantin”, Orchestra de coarde Concerto a UNMB, dar și unele dintre cele mai apreciate ansambluri românești dedicate muzicii contemporane: Arcadia Quartet, Gaudeamus Quartet, Profil Sinfonietta, ATEM și Couleurs.

Festivalul va include și evenimente conexe dedicate muzicii electronice, improvizației și experimentului multimedia. Corul „Psalmodia” va susține un program special de muzică bizantină la Universitatea Națională de Muzică, iar proiectul jazz-rock experimental Opening Theory va închide festivalul printr-un concert-eveniment în Control Club.

În același spirit aniversar, New Europe College va organiza un simpozion muzicologic internațional coordonat de Valentina Sandu-Dediu, dedicat centenarului compozitorilor Anatol Vieru și György Kurtág, două dintre figurile majore ale muzicii secolului XX.

Câteva dintre evenimentele de neratat ale ediției 2026:

23 mai, ora 18:30 – spectacolul de deschidere de la Opera Națională București, cu opera „Revuluția” de Adrian Iorgulescu, sub bagheta lui Cristian Mandeal;

24 mai – seria de concerte și recitaluri de la Palatul Mogoșoaia, incluzând recitalul lui Ion Bogdan Ștefănescu și instalația electroacustică dedicată lui Octavian Nemescu;

24 mai, ora 20:00 – Arcadia Quartet, la ARCUB;

27 mai – concertele de la Ateneul Român și Sala Radio, dedicate creațiilor lui Enescu, Bartók, Ligeti, Xenakis, Anatol Vieru și Doina Rotaru: ora 17:00, la Ateneul Român, Filarmonica „George Enescu”, dirijor Gabriel Bebeșelea, solist Valentin Șerban; ora 19:00, Sala Radio – Orchestra de Cameră Radio, dirijor Cristian Mandeal, solistă Diana Moș

28 mai – concertul Corului Național „Madrigal – Marin Constantin” la Sala Radio;

29 mai – Orchestra Națională Radio dirijată de Cristian Măcelaru, la Sala Radio;

30 mai – Profil Sinfonietta și Tiberiu Soare, la Universitatea Națională de Muzică din București;

31 mai – concertul de închidere Opening Theory, în Control Club.

Accesul la concertele organizate la Universitatea Națională de Muzică, Palatul Tinerimea Română, ARCUB – Hanul Gabroveni, Institutul Cervantes și Palatul Brâncovenesc de la Mogoșoaia este gratuit.

Prin amploarea programului și diversitatea estetică pe care o propune, ISCM World New Music Days 2026 confirmă poziția Bucureștiului pe harta internațională a muzicii contemporane și oferă publicului o experiență rară: întâlnirea directă cu muzica prezentului — în toate formele ei.

Organizatori: Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România - UCMR, ISCM, SNR-SIMC (Secţiunea Naţională Română a Societăţii Internaţionale pentru Muzică Contemporană), ARTEXIM, Ministerul Culturii

Co-producător: Radio România - Orchestrele și Corurile Radio România și Radio România Muzical

Parteneri principali: UCMR-ADA, Orchestrele şi Corurile Radio, Filarmonica „George Enescu”, Opera Naţională Bucureşti, Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, Primăria Municipiului București prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București şi Centrul de Cultură “Palatele Brâncoveneşti de la Porţile Bucureştiului”

Parteneri: Ernst von Siemens Music Foundation, Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, Corul Psalmodia, Centrul Naţional de Artă „Tinerimea Română”, New Europe College, Ambasada Spaniei în România și Republica Moldova, Institutul Cervantes din Bucureşti, ARFA, Club Control, Goethe Institut, Forumul Cultural Austriac, Institutul Cultural Român, Culture Ireland

Sponsori: Rotary Club Pipera, Aectra

Parteneri media principali: TVR, TVR Cultural, Radio România Muzical, Radio România Cultural, Antena 3 CNN

Parteneri media: Revista „Actualitatea Muzicală”, CIMRO, Jurnal de Bucureşti, Agenţia Naţională de Presă AGERPRES, Radio Trinitas, Zile şi Nopţi, Buletin de București, Republica.ro, Vorbitorincii, Observator cultural, Revista Cultura, LiterNet.ro, Urban.ro, Happ.ro, Nine O’Clock

