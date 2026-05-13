BSDA 2026 transformă Bucureștiul în capitala regională a industriei de apărare: drone, F-35 și sisteme Patriot, prezentate la ROMAERO

Cea mai mare ediție BSDA din ultimii 20 de ani aduce la București giganții industriei globale de apărare

Platforma ROMAERO Băneasa găzduiește, timp de trei zile, cea mai amplă ediție de până acum a expoziției Black Sea Defense and Aerospace – BSDA 2026, eveniment devenit principalul punct de întâlnire al industriei de apărare și securitate din regiunea Mării Negre.

Ajunsă la ediția cu numărul zece și desfășurată sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, expoziția marchează 20 de ani de la prima organizare și reunește peste 650 de companii din 36 de state, alături de oficiali militari, lideri politici și reprezentanți ai marilor companii globale din domeniul tehnologiilor de apărare.

Organizatorii estimează că peste 30.000 de vizitatori vor participa la evenimentul organizat în apropierea Aeroportului Internațional „Aurel Vlaicu”. Primele două zile sunt dedicate exclusiv oficialilor, militarilor și reprezentanților industriei, în timp ce vineri expoziția exterioară va putea fi vizitată și de publicul larg.

România își consolidează rolul strategic pe flancul estic NATO

Evenimentul a fost deschis prin mesaje transmise de președintele Nicușor Dan, premierul interimar, miniștrii Apărării și Economiei, dar și de reprezentanții Ambasadei Statelor Unite la București.

„România își menține angajamentul ferm pentru consolidarea securității și rezilienței comunității euro-atlantice, promovând în același timp stabilitatea, descurajarea și cooperarea strategică în regiunea Mării Negre. De-a lungul anilor, BSDA a evoluat într-una dintre cele mai importante platforme de apărare și securitate din Europa Centrală și de Est”, a transmis președintele Nicușor Dan, prin intermediul consilierului prezidențial Sorin Cîrstea.

Șeful statului a subliniat că ediția din acest an are loc într-un moment critic pentru securitatea regională și globală, în contextul intensificării amenințărilor convenționale și hibride.

„Regiunea Mării Negre a devenit un centru strategic de greutate pentru securitatea, reziliența și conectivitatea europeană. Provocările cu care ne confruntăm astăzi sunt multidimensionale și mai strâns legate ca niciodată”, se arată în mesajul transmis în cadrul ceremoniei oficiale.

Drone, inteligență artificială și sisteme autonome, vedetele BSDA 2026

Dacă ediția precedentă a fost dominată de artilerie și vehicule blindate, BSDA 2026 pune accentul pe tehnologiile autonome și pe integrarea inteligenței artificiale în domeniul militar.

Peste 100 de companii prezintă sisteme de drone, tehnologii contradronă și soluții bazate pe AI, inclusiv firme din Ucraina specializate în dezvoltarea de tehnologii utilizate pe front.

Printre marile companii prezente la București se numără Lockheed Martin, producătorul aeronavelor F-35, Raytheon – producătorul sistemului Patriot, Hanwha Aerospace, Rafael, Rheinmetall, Airbus, Leonardo, Thales, Hyundai Rotem, MBDA, General Dynamics și Elbit Systems.

Statele Unite au cea mai numeroasă delegație, cu peste 50 de companii participante, urmate de Germania, Coreea de Sud, Turcia și Franța.

Armata României expune tehnică militară modernă

BSDA 2026 include și o amplă expoziție statică organizată de Armata României și structurile de securitate națională.

Forțele Terestre Române expun transportoare PIRANHA V, sisteme HIMARS, vehicule blindate Cobra 2, drone BAYRAKTAR și complexe antiaeriene Gepard.

Forțele Aeriene participă cu aeronave F-16 Fighting Falcon, elicoptere IAR 330 PUMA SOCAT și sisteme PATRIOT, în timp ce aeronave F-16 românești și Eurofighter Typhoon britanice survolează Capitala pe durata evenimentului.

Forțele pentru Operații Speciale prezintă drone, echipamente electrono-optice, tehnică de comunicații, motociclete electrice și sisteme utilizate în operațiuni speciale.

România mizează pe industrie și tehnologie pentru securitate

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat în cadrul evenimentului că apărarea trebuie privită ca o investiție strategică în dezvoltarea economică și tehnologică a României.

„Apărarea este o investiție în autonomie strategică și în prosperitatea economică a generațiilor viitoare”, a afirmat ministrul.

Acesta a evidențiat oportunitatea pe care o oferă programul european SAFE – Security Action for Europe pentru reindustrializarea României prin transfer de tehnologie și dezvoltarea producției locale.

„Avantajul geografic devine avantaj strategic doar atunci când este susținut de industrie, tehnologie și autonomie operațională”, a declarat Irineu Darău.

Mesajul SUA: România, pilon esențial al securității regionale

Adjunctul șefului misiunii SUA în România, Michael Dickerson, a reafirmat sprijinul Washingtonului pentru România și pentru consolidarea flancului estic al NATO.

„Statele Unite rămân un aliat fidel al României în apărare și securitate. Cooperarea noastră robustă în domeniul securității stă la baza alianței SUA-România și face ca ambele țări ale noastre să fie mai sigure”, a declarat oficialul american.

Acesta a lăudat creșterea bugetului pentru apărare al României și angajamentul privind atingerea pragului de 5% din PIB.

„România continuă să demonstreze un angajament puternic și o poziție de lider în domeniul apărării și securității”, a spus Michael Dickerson.

Hanwha, Rheinmetall și Thales prezintă tehnologie militară de ultimă generație

Hanwha Aerospace România prezintă la BSDA obuzierul K9 Thunder, achiziționat recent de Armata Română, dar și sisteme terestre fără pilot și drone tactice.

Rheinmetall expune vehiculul de luptă Lynx KF41, tunul automat Oerlikon Skynex și vehicule logistice HX3, în timp ce Thales aduce la București noile sisteme Sky Defender și Expeditionary Pathmaster, bazate pe inteligență artificială.

Evenimentul include și conferințe dedicate securității cibernetice, apărării aeriene, tehnologiilor navale și transformării digitale a structurilor militare.

BSDA 2026 confirmă astfel poziționarea României ca actor strategic pe flancul estic al NATO și ca punct-cheie pentru dezvoltarea industriei de apărare în Europa de Est.

Victor Stroe - Jurnalul/BSDA 2026 la Romaero Băneasa