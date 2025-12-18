De la București, la Moscova: democrația rusească urmează modelul românesc al secretizării averilor

Declarațiile de avere nu vor mai fi cerute și nici făcute publice, iar membrii familiilor funcționarilor sunt eliminați complet din obligația de raportare. Proiectul de lege, deja aprobat de Guvern, se aplică unui număr de aproape un milion și jumătate de angajați ai statului, transmite TV8.md.

Autorii inițiativei susțin că statul va continua să monitorizeze situația financiară a funcționarilor prin sistemul intern „Poseidon”, introdus în 2022 prin decret prezidențial. Cu alte cuvinte, autoritățile vor avea acces la toate datele financiare ale demnitarilor, deputaților sau judecătorilor, însă aceste informații nu vor mai ajunge în spațiul public. În același timp, criticii atrag atenția că măsura intră în conflict cu standardele internaționale. Convenția ONU împotriva corupției, ratificată inclusiv de Rusia, descrie declarațiile de avere drept un instrument esențial pentru prevenirea îmbogățirii ilegale. Jurnaliștii de investigație subliniază că majoritatea anchetelor anticorupție s-au bazat tocmai pe aceste date.

Lucrurile sunt însă asemănătoare și în România, după ce Curtea Constituțională a decis la sfârșitul lunii mai a acestui an că declarațiile de avere ale funcționarilor și politicienilor nu vor mai putea fi făcute publice și nu vor mai trebui să conțină detalii despre veniturile soților și copiilor. Decizia CCR a stârnit un val de critici în societate, dar ea a rămas în vigoare. „Decizia surprinzătoare a Curții Constituționale anunțată astăzi este în contradicție cu un principiu esențial al democrației – transparența în exercitarea funcțiilor publice. Accesul cetățenilor la informații privind declarațiile de avere ale demnitarilor este o garanție a integrității și responsabilității în spațiul public, iar acest principiu trebuie apărat cu fermitate.În cazul în care motivarea deciziei identifică deficiențe de natură tehnică în cadrul legislativ actual, este responsabilitatea Parlamentului să le corecteze cu celeritate”, declara atunci președintele României, Nicușor Dan.