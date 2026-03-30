Abonamente la jumătate de preț: Daniel Băluță anunță reducerea de 50% pentru STB și Metrorex în Sectorul 4

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat o măsură de sprijin pentru utilizatorii transportului public, care urmează să fie votată luni în Consiliul Local. Aceasta va intra în vigoare de la 1 aprilie și prevede acoperirea a 50% din costul abonamentelor STB și Metrorex pentru anumite categorii de locuitori. Potrivit edilului, reducerea se aplică tuturor tipurilor de abonamente uzuale: abonamentul STB, în valoare de 80 de lei, cel pentru Metrorex, de 100 de lei, precum și abonamentul combinat STB + Metrorex, care costă 160 de lei.

De acest sprijin vor beneficia persoanele care au domiciliul în Sectorul 4, au un contract de muncă de cel puțin trei luni și se încadrează în anumite plafoane de venit. Concret, este vorba despre un venit de până la 5.000 de lei per membru de familie sau maximum 10.000 de lei per gospodărie.

Daniel Băluță a explicat că măsura este orientată către persoanele care au un loc de muncă, subliniind importanța menținerii acestuia: „Ne adresăm celor care au un loc de muncă, pentru că este extrem de important să și-l mențină”. Edilul a subliniat că administrația locală încearcă să ofere un echilibru între sprijinul acordat șoferilor și cel destinat celor care folosesc transportul public, la solicitarea cetățenilor.

Accesarea ajutorului se va face exclusiv online, prin aplicația pusă la dispoziție de primărie. Beneficiarii trebuie să își creeze un cont și să completeze formularele necesare direct în platformă. „Nu este nevoie să venim la primărie. Folosim aplicația s4.ro, completăm formularele și devenim parte a programului”, a explicat edilul. Sumele aferente sprijinului vor fi virate direct în conturile beneficiarilor, fără deplasări la ghișeu.

Reducerea pentru abonamentele de transport public face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri anunțat de Primăria Sectorului 4, pe care Băluță îl leagă de inflație, de creșterea taxelor și de scăderea puterii de cumpărare.

(sursa: Mediafax)