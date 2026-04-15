Bucureștiul va avea o grădină de ploaie: proiect inovator în Parcul Tineretului

Asociația Parcul Natural București a anunțat demararea lucrărilor pentru prima grădină de ploaie din Capitală, amenajată în Parcul Tineretului.

Ce este o grădină de ploaie și de ce este importantă

Proiectul vizează transformarea unei zone problematice, unde la fiecare ploaie torențială apa antrena pământul spre trotuare și canalizare, într-un spațiu verde inteligent.

Conceptul de „rain garden” presupune:

colectarea și reținerea apei de ploaie în sol

modelarea terenului pentru drenaj natural

utilizarea unor plante rezistente atât la secetă, cât și la umezeală

Astfel de amenajări contribuie la:

reducerea riscului de inundații urbane

reglarea temperaturii în oraș

crearea unor habitate pentru insecte și mici viețuitoare

Un răspuns la schimbările climatice

Inițiatorii proiectului subliniază că apa devine o resursă tot mai valoroasă, iar orașele trebuie să se adapteze la noile realități climatice.

Perioadele de secetă prelungită alternează din ce în ce mai des cu episoade de ploi abundente, iar soluțiile bazate pe natură, precum grădinile de ploaie, pot ajuta la gestionarea acestor extreme.

Amenajarea este rezultatul unei colaborări între mai mulți parteneri:

Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București

peisagiștii Diana și Mihai Culescu

companiile City Garden și Cris Garden

Finanțarea este asigurată prin programul „Platforma de mediu pentru București”, inițiat de Fundația Comunitară București, cu sprijinul ING Bank România și Orange România.

Reprezentanții proiectului fac apel la cetățeni, în special la bicicliști, să protejeze zona și să evite folosirea traseelor improvizate prin spațiul verde, pentru a permite plantelor să se dezvolte corespunzător.

Prima grădină de ploaie din București este un proiect pilot care ar putea deschide drumul pentru astfel de inițiative în alte zone ale orașului. Dacă va avea succes, Capitala ar putea deveni mai bine pregătită în fața provocărilor climatice și, în același timp, mai prietenoasă cu natura și locuitorii săi.

