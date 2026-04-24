Marius Budăi susține că deficitul a scăzut prin sărăcirea populației, nu prin reforme

Deputatul PSD, Marius Budăi, a criticat vineri activitatea premierului Ilie Bolojan, acuzând guvernul că a redus deficitul bugetar prin măsuri care au afectat populația și economia României.

Budăi a ironizat anunțurile privind scăderea deficitului și a susținut că acestea ascund, de fapt, o realitate economică problematică pentru țară.

„Operația a reușit. Pacientul este mort. Domnul Ilie Bolojan bate toba: «Am redus deficitul!» Aplauze, confetti, poze pentru presă. Dar să vedem ce se ascunde în spatele acestei «performanțe»”, a afirmat acesta.

Deputatul PSD a explicat că reducerea deficitului nu a fost rezultatul unor reforme ale premierului, ci al unor măsuri care au dus la scăderea nivelului de trai.

„Deficitul nu a scăzut pentru că s-au făcut reforme. A scăzut pentru că au sărăcit oamenii. Simplu, brutal, cinic”, a declarat Marius Budăi.

El a acuzat guvernul că a recurs la tăieri și majorări de taxe, dar și la ceea ce a numit „artificii contabile” pentru a îmbunătăți cifrele.

„Marea «performanță» constă în salarii tăiate, pensii înghețate, alocații pentru copii tăiate, taxe și impozite majorate. […] Și când tot nu le-au ieșit cifrele, au trecut la scamatorii contabile: 12 miliarde de lei tăiate din investiții publice […] plus un artificiu de manual de prestidigitație financiară”, a susținut Budăi.

Potrivit lui Budăi, fără aceste măsuri, deficitul ar fi rămas la un nivel similar cu cel din anul anterior.

„Fără aceste manevre de iluzionism contabil, deficitul real în 2025 ar fi fost 9,14% din PIB. […] Cu alte cuvinte: zero progres real. Zero”, a punctat el.

„Același deficit, două lumi diferite! În 2024, cu aproximativ același deficit, s-au mărit pensiile de două ori, s-au scutit de taxe pensiile până la 3.000 de lei, s-au crescut salariile profesorilor, s-au realizat cele mai mari investiții publice de până atunci, nu s-a majorat TVA și accize, nu s-au crescut taxe la firme, nu s-a pus CASS la pensii, la mame sau la veterani de război, nu s-au impus taxe persoanelor cu dizabilități. În 2025, același deficit a produs sărăcie, taxe și iluzionism contabil. Diferența? Nu matematica. Voința politică și empatia față de om.”, a transmis Marius Budăi.

De asemenea, acesta a enumerat care sunt categoriile sociale pe care le consideră afectate de măsurile guvernului, de la pensionari și familii, până la antreprenori și persoane vulnerabile.

„Cine a plătit prețul acestui număr cosmetizat? […] Familia obișnuită, prinsă la mijloc între chirii, facturi și salarii înghețate”, a spus el.

Tot mesajul transmis de deputatul PSD este unul tranșant la adresa actualei guvernări.

„Domnul Ilie Bolojan a descoperit formula magică: sărăcești populația, cosmetizezi cifrele și te declari erou. […] Noi nu uităm cine a plătit nota de plată a acestei «reușite»”, a anunțat Marius Budăi.

(sursa: Mediafax)