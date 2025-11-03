Recomandarea lui Budăi pentru miniștri: Să trăiască prima lună de mandat cu salariul minim

„Am văzut că și ministrul PNL al Finanțelor, domnul Alexandru Nazare, s-a înscris în hora celor care vor înghețarea salariului minim! Argumentul său este că cei cu salariul minim au deja venituri mari, „din cauza” creșterilor prea mari din anii precedenți... Adică au suficient. Nu se justifică o nouă majorare”, scrie, pe Facebook, Marius Constantin Budăi.

Fostul ministru al Muncii îi indică ministrului Fnanțelor să se uite la inflația din ultimul an.

„De inflația din ultimul an nu ținem cont, domnule ministru? La creșterea prețurilor din energie nu vă gândiți? Nu contează prăbușirea puterii de cumpărare în urma măsurilor luate chiar de dumneavoastră cu majorarea TVA și a accizelor? Românii au o vorbă pentru o astfel de atitudine: „Sătulul nu crede flămândului”. Ar trebui poate ca toți demnitarii care ajung la vârful statului să facă un exercițiu în prima lună de mandat: să trăiască doar cu echivalentul salariului minim! Așa ar simți pe propria piele cum se resimte la acest nivel creșterea prețurilor și a facturilor și de ce niște bănuți în plus la salariul minim sunt atât de importanți pentru acești oameni!”, spune Budăi.

De asemenea, Budăi îi recomandă lui NAzare să meargă prin țară și să vorbească cu cei care sunt plătiți cu salariul minim.

„Vă invit la Botoșani să vă întâlniți cu tinerii care muncesc din greu, dar nu au opțiuni și trebuie să plece la muncă în străinătate! Poate dacă îi ascultați vă veți schimba percepția. Mai ales că, știți bine, o majorare decentă a salariului minim ar stimula consumul și ar preveni intrarea României în recesiune”, adaugă Budăi.

(sursa: Mediafax)