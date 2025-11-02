Circulația rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, suspendată temporar în perioada 4-5 noiembrie

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că autoritățile din Republica Bulgaria vor suspenda temporar circulația rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, începând de luni, 4 noiembrie 2025, ora 09:00, până marți, 5 noiembrie 2025, ora 09:00.

Potrivit MAE, restricțiile vor fi aplicate diferențiat: în data de 4 noiembrie, între orele 09:00 și 21:00, circulația va fi oprită pentru toate categoriile de autovehicule; între 4 noiembrie, ora 21:00, și 5 noiembrie, ora 09:00, traficul va fi interzis doar pentru autovehiculele de marfă, indiferent de tonaj, în timp ce autoturismele, microbuzele și autocarele vor putea traversa podul.

MAE recomandă șoferilor români să evite traversarea Podului Prieteniei în intervalul menționat și să folosească alte puncte de trecere a frontierei cu Bulgaria, precum: Vidin-Calafat, Kardam -Negru Vodă, Silistra-Ostrov, Dobromir-Krushari, Kainardzha-Lipnița, sau punctele operate cu feribotul, Nikopol- Turnu Măgurele, Svishtov-Zimnicea, Oryahovo-Bechet și Aydemir (Silistra)-Chiciu (Călărași).

(sursa: Mediafax)