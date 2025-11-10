Burduja: Voi prezenta în Parlament un proiect legislativ pentru introducerea unui merit energetic, probabil săptămâna viitoare

"Sectorul energetic, de importanţă critică pentru România, merge înainte, stă în picioare, ţine becul aprins datorită oamenilor din energie şi oamenilor care au o viziune şi gândesc - şi aici aveţi oameni care de zeci de ani se dedică acestui sector (...) de aceea am spus şi cât de curând, probabil săptămâna viitoare, voi prezenta în Parlament un proiect legislativ pentru introducerea unui merit energetic, un merit special pe care preşedintele României să îl poată acorda. Există o legislaţie care reglementează aceste distincţii, decoraţii şi cred că sectorul energetic merită o distincţie proprie. Şi profit de ocazie, sunt parlamentari de la toate partidele aici cred, deci vă rog să îl facem împreună, că nu este o chestiune de partizanat politic, e o chestiune de bun simţ şi de respect faţă de oameni din energie", a afirmat Burduja, la Parlament.



Prezent la conferinţa "Provocările iernii 2025 - 2026 pentru sistemul energetic naţional", fostul ministru al Energiei a apreciat că, în perspectiva iernii, nu vor fi probleme, iar rezervele de gaz şi de cărbune sunt la un nivel satisfăcător.



"În perspectiva iernii, că suntem la Focusul energetic de iarnă, e o tradiţie, şi cred că la fel ca în fiecare an a fost pregătit acest program de iarnă. Cred că e un pic târziu, adică îmi amintesc că anul trecut l-am adoptat ceva mai repede în Guvern, dar nu cred că asta în sine contează, cred că există un stadiu corect al pregătirilor şi cunosc companiile, cunosc ceea ce se întâmplă în sistem şi nu anticipez probleme de sistem în această iarnă. M-am uitat şi pe rezervele de gaz şi pe cele de cărbune, deci cred că sunt toate la un nivel satisfăcător", a susţinut acesta.



În altă ordine de idei, Sebastian Burduja a transmis că România a făcut progrese mari în ceea ce priveşte stocarea în baterii, iar proiectele finanţate din PNRR şi Fondul pentru Modernizare lansate anul trecut duc undeva la 4.000 - 5.000 de megawaţi-oră capacitate în baterii.



"Ce este cel mai important - dincolo de a trece această iarnă şi sigur că asta este o normalitate, să trecem iarna nu este vreun merit special - trebuie să urmărim marile direcţii ale sectorului energetic şi asta înseamnă strategie energetică naţională. O avem după 17 ani, adoptată anul trecut. Este un lucru bun, poate nu-i perfectă, cu siguranţă unii din jurul mesei (...) nu sunt cei mai mari fani, dar cel puţin există un document de viziune pe care putem să lucrăm. Marile proiecte de investiţii care înseamnă şi fonduri europene, PNRR şi deja anul viitor, în vară, trebuie să terminăm proiectele finanţate din PNRR. Avem acolo solar, avem eolian, avem, bineînţeles, stocare în baterii. Sunt undeva la peste 1.500 de megawaţi-oră proiecte de stocare în baterii care sunt în şantier şi se vor termina. Cred că în ceea ce priveşte stocarea, România a făcut progrese mari, inclusiv prin sectorul privat, deci investiţii care n-au avut aportul fondurilor europene. (...) Deci, din PNRR, plus Fondul pentru Modernizare, apelurile lansate de noi anul trecut, ar rezulta undeva la 4.000 - 5000 de megawaţi-oră capacitate în baterii, ceea ce este deja un lucru bun. Ştiu, DEN a spus că 4.000 de megawaţi ne-ar trebui. Este un început şi cred că în următorii 2-3 ani vom ajunge acolo", a adăugat Burduja.



Publicaţia Focus Energetic organizează, luni, în parteneriat cu Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale din Senatul României, cea de-a XLIV-a ediţie a Conferinţelor Focus Energetic şi a XIII-a din ciclul celor dedicate pregătirilor de iarnă. Evenimentul "Provocările iernii 2025 - 2026 pentru sistemul energetic naţional" are loc la Parlament. AGERPRES

