Burduja: Securitatea energetică nu e negociabilă. Hidrocentralele trebuie terminate

Deputatul liberal a criticat lipsa de consens din Parlament și a apărat necesitatea finalizării investițiilor hidroenergetice începute acum zeci de ani.

Burduja a făcut un apel la unitate politică pe tema energiei. „Să arătăm adevărul și să explicăm lucrurile de bun simț pentru români.Mă gândeam la începutul ședinței, că în cinci ani de parlament nu-mi amintesc mai mult de câteva momente, le număr pe degete unei mâini, în care întreaga sală, indiferent de partid, a aplaudat. Nu-mi amintesc vreun mare moment de consens. Ori securitatea energetică a țării chiar cred că este și ar trebui să fie un lucru de consens între noi, asupra căruia ne înțelegem”.

Fostul ministru a amintit că decizia de accelerare a hidrocentralelor a fost luată la nivel de CSAT.

„N-a venit doamna ministru și n-a venit nimeni să modifice hotărârile Consiliului Suprem de Apărare a țării. De altfel, prim-ministrul Ilie Bolojan, când era președinte interimar, m-a chemat în CSAT și am susținut un proiect pentru accelerarea investițiilor în hidrocentrale, pe care CSAT-ul l-a și aprobat de principiu și sunt convins că îl vom vedea pus în operă”.

Burduja a identificat sursele principale ale întârzierilor în finalizarea hidrocentralelor. „Problema acestor investiții se regăsește de multe ori în blocajele a una-două asociații de mediu. Și credeți-mă, dacă ați fi mers sau dacă veți merge la Răstolița sau la treapta Dumitra de pe Bumbești-Jiu, care este terminată în proporție de 98%, ați vedea foarte clar necesitatea finalizării acestor investiții. Și nimeni nu m-a auzit și nu cred că doamna ministru ar spune vreodată că aceste investiții nu trebuie făcute. De altfel, ele sunt asumate în programul de guvernare și știu acest lucru pentru că am fost acolo, am fost implicat în subiect, la care am ținut și pentru care am luptat doi ani de zile”.

„Pentru că sunt 700 de mw, pentru că sunt miliarde de euro pe care statul român le-a cheltuit, pentru că ariile naturale protejate au venit peste aceste investiții pornite de zeci de ani, cum se întâmplă și la Bumbești-Jiu, și la Răstolița și în alte locuri, și pentru că de multe ori a aduce terenul în forma inițială ar fi mult mai nociv pentru mediul decât a finaliza 2, 3, 10 sau 20%”, a mai spus Burduja.

Deputatul PNL a încheiat cu un mesaj ferm: „Aceste investiții trebuie terminate și asta face parte din logica economică a dezvoltării, din securitatea energetică a românilor și ea nu e negociabilă și asta nu ține de o moțiune sau alta”.

Fostul ministru al Energiei a subliniat că a colaborat strâns cu predecesorul Dianei Buzoianu la Mediu, Mircea Fechet, pentru deblocarea acestor proiecte și și-a exprimat încrederea că actuala ministră va continua în aceeași direcție.

(sursa: Mediafax)