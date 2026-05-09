Ciocolată fără cacao? Cum arată noua invenție a cercetătorilor

Noul ingredient nu provine din planta de cacao, ci este obținut printr-o tehnologie care reproduce componentele acesteia în condiții controlate. Companiile spun că scopul este de a crea o alternativă la cacaoa tradițională, într-un moment în care piața este tot mai instabilă, scrie FoodingredientsFirst.

Prețurile la cacao au crescut puternic în ultimii ani, iar producătorii se confruntă cu probleme legate de aprovizionare, climă și instabilitate în regiunile producătoare. Din acest motiv, tot mai multe companii mari caută soluții alternative.

Mondelēz nu este singura companie implicată în astfel de proiecte. Și alte firme din industria alimentară experimentează metode similare, în încercarea de a reduce dependența de recoltele tradiționale.

Reprezentanții Celleste Bio spun că ingredientul creat de ei este aproape identic cu cel natural, inclusiv în ceea ce privește topirea și textura. În plus, tehnologia ar permite ajustarea unor caracteristici ale ciocolatei, în funcție de preferințe, cum ar fi gustul sau consistența.

Compania susține că procesul ar putea fi extins la scară mare în următorii ani, ceea ce ar permite producerea unor cantități semnificative pentru industria alimentară.

Una dintre ideile centrale ale proiectului este reducerea presiunii asupra plantațiilor de cacao, afectate de schimbările climatice și de probleme de aprovizionare. În teorie, producerea ingredientului în laborator ar putea reduce nevoia de terenuri agricole și ar putea stabiliza costurile.

Proiectul este încă în fază de testare, dar companiile implicate spun că rezultatele sunt promițătoare și că ar putea deschide drumul către o nouă generație de produse de ciocolată.

