Unde pot călători românii de sărbători: top 3 idei de vacanță pentru Crăciun și Revelion

Pentru cei care încă nu s-au decis dacă să încerce o vacanță diferită la final de an, turoperatorul Join UP! România propune trei destinații exotice, alături de cele mai bune oferte cu zboruri pentru o vacanță „de vară”, chiar în mijlocul iernii.

1. Insulele Maldive, tărâmul nispului alb și al plajelor infinite

Maldive este o destinație ideală pentru cuplurile îndrăgostite, cei care caută relaxare deplină într-un cadru fabulos, cei care vor să aniverseze ceva special, sau pur și simplu pentru toți cei care vor să se reconecteze cu bucuria și frumusețea vieții.

Apele turcoaz și plajele cu nisip fin fac ca fiecare zi să fie o adevărată evadare exotică. O vacanță aici este, cu siguranță, una pe care oricine și-o va aminti toată viața.

Plecările au loc din București și Iași, cu două zboruri pe săptămână, toată iarna și până pe 13 martie 2026.

Ofertele încep de la 1.495 euro/persoană, în cameră dublă, la hoteluri de 4 stele cu demipensiune. Sejururile variază între 6 și 11 nopți, iar tarifele includ biletul de avion, transferurile, cazarea și taxa verde obligatorie.

Fiind una dintre cele mai căutate destinații pentru evenimente speciale și luna de miere, în Maldive, turoperatorul are oferte și pentru proaspeții căsătoriți sau cei care își aniversează căsătoria. Aceștia vor fi răsfățați gratuit, în funcție de hotel, cu mese festive, tort, vin spumant, coșuri cu fructe, masaj sau decor romantic special. Printre cele mai apreciate hoteluri se numără Kandima 5*, Lux South Ari Atoll 5*, Furaveri 5* și altele.

Durata zborului este de aproximativ 12h45 din București și 14h din Iași, incluzând escala.

2. Zanzibar, oaza exotică a relaxării și soarelui

Zanzibar rămâne una dintre cele mai îndrăgite destinații exotice de iarnă, datorită mixului spectaculos de plaje cu nisip alb, natură luxuriantă și o cultură locală vibrantă, care transformă fiecare zi într-o experiență autentică.

Turiștii se pot bucura aici de snorkeling printre recifele de corali, vizite în fermele de condimente și plimbări prin satele tradiționale de pescari.

Plecările sunt din București și Iași, cu două zboruri pe săptămână, toată iarna și până pe 20 martie 2026.

Durata zborului este de aproximativ 9 ore pentru zborurile directe din București operate de HiSky, cu stop tehnic inclus, și aproximativ 16 ore (inclusiv escala) pentru cursele din Iași către Zanzibar.

Tarifele pornesc de la 855 euro/persoană, în cameră dublă, la hoteluri de 4*, cu mic dejun. Pachetele includ biletul de avion, transferurile și cazarea.

Hotelurile-vedetă ale sezonului, recomandate cu prioritate, sunt:

• The One Resort – perfect pentru iubitorii de plaje spectaculoase și relaxare totală

• F-Zeen Zanzibar – o alegere elegantă, pentru cei care apreciază designul și serviciile premium

• Royal Mandarin – ideal pentru turiștii care caută confort modern și experiențe autentice

Există și pachete speciale care includ tururi de o zi de safari, o experiență unică pentru cei dornici să exploreze dincolo de plajă.

3. Vietnam – vedeta exotică a sezonului 2025

Pentru prima dată, turiștii români au la dispoziție zboruri directe charter către Vietnam, iar insula Phu Quoc, cu plajele sale cu nisip fin și apele turcoaz, se dezvăluie ca un adevărat paradis tropical.

Phu Quoc, cea mai mare insulă a Vietnamului, se remarcă prin recifurile spectaculoase și zonele ideale pentru snorkeling, dar și prin peisaje care îmbină plaje idilice cu natura luxuriantă.

Insula oferă o combinație unică de vegetație de junglă cu trasee tematice, sate pescărești tradiționale și ferme de perle, care permit turiștilor să descopere cultura locală și natura exotică a Vietnamului.

Zborurile charter pleacă din București, operate cu aeronave SkyUp, iar durata zborului este de aproximativ 14 ore și 20 de minute.

Ultimele date disponibile de plecare sunt: 13 decembrie, 23 decembrie, 4 ianuarie și 14 ianuarie.

Tarifele pornesc de la 1028 euro/persoană, în cameră dublă, la hotel de 3*, fără masă, și includ biletul de avion, transferurile și cazarea.

Cei dornici de explorare pot alege pachete cu tur gratuit al insulei, care includ plaje spectaculoase, sate tradiționale, recifuri și peisaje tropicale de poveste.

Hoteluri recomandate în Phu Quoc:

• Sonaga Beach Resort Phu Quoc 5*

• World Hotels Long Beach Resort Phu Quoc by Best Western 5*

• Premier Residence Phu Quoc Emerald Bay 5*

Aceste resorturi oferă servicii premium, camere spațioase și acces direct la plaje imaculate cu nisip fin, fiind alegerea ideală pentru o vacanță exotică, relaxantă și memorabilă.

