Căldură cu întreruperi, facturi întregi? Ce spune Termoenergetica despre costurile bucureștenilor

În această perioadă când foarte multe blocuri din capitală au rămas fără apă caldă și căldură din cauza averiilor din sistemul de producere și distribuție centralizată a energiei termice, foarte mulți locuitorii au ridicat o întrebare firească. Ce vor plăti pentru apa caldă și încălzireîn această situație. Potrivit unei postări de azi a companiei Termoenergetica, compania de cdistribuția a agentului termic aflată în subordinea Primăriei General a Capitalei, se va plăti doar consumul real. .

La subsolul fiecărui bloc există un contor de energie termică care înregistrează cantitatea exactă de gigacalorie livrată în imobil. Concret, se plătește în funcție de temperatura apei. În momentul în care nu se furnizează apă caldă la parametrii contractuali (și când nu există posibilitatea sistării acesteia), contorul de energie termică nu înregistrează consum (MWh/Gcal). Apa „călduță” e mai ieftină decât cea fierbinte, deoarece pentru ea se folosește o cantitate mai mica de Gcal”, a transmis Termoenergetica. De asemenea, reprezentanții companiei au mai precizat că suma afișată pe lista de întreținere a blocului nu reprezintă doar contravaloarea încălzirii, ci totalul cheltuielilor asociației de proprietari, cum ar fi apa rece, energia electrică pentru spațiile comune, curățenia, salariile administrației blocului sau alte servicii.

Factura are un termen de scadență de 15 zile de la data emiterii. Există și o perioadă de grație de încă 30 de zile, peste termenul de scadență. Dacă factura este achitată în cel mult 45 de zile, nu se aplică penalități.

În acest moment, 719 blocuri (din peste 3.500 câte erau la începutul lunii) mai au căldura și apa caldă deficitare.