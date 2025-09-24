Calitatea aerului din București a revenit la normal, după incendiul din Sectorul 2

Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM) informează că nivelurile de poluare cu particule PM10 și PM2,5 în București au revenit la valori normale, după incendiul izbucnit aseară la depozitul Antefrig din Sectorul 2, unde au ars spații ale unor firme de prelucrare a cărnii.

Cele mai mari concentrații au fost înregistrate între orele 20.00 și 22.00 la stația B16, pe Bulevardul Basarabia, unde valorile PM10 au atins 350 micrograme/mc, de șapte ori peste limita legală de 50 micrograme/mc.

Ulterior, nivelurile au scăzut constant, ajungând la 11,5 micrograme/mc la ora 23.00.

În cursul nopții, între orele 3.00 și 5.00, s-a produs o nouă creștere temporară, până la 136 micrograme/mc, înainte de a scădea din nou la 13 micrograme/mc în jurul orei 9.00.

Pentru particulele PM2,5, valorile maxime au atins 293 micrograme/mc la ora 22.00 și 125 micrograme/mc la ora 5.00.

La ora 23.00, alte stații de monitorizare au înregistrat valori ridicate: B17 - 127,78 micrograme/mc, B24- 73,45 micrograme/mc și B3 - 101,7 micrograme/mc.

Cele mai apropiate puncte de măsurare se află pe Șoseaua Mihai Bravu, la Veranda Mall și pe Bulevardul Basarabia.

Autoritățile precizează că în prezent toți indicatorii de calitate a aerului se află în limitele legale.

(sursa: Mediafax)