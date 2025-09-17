x close
Camera Deputaților adoptă legea pentru intervenții urgente în atacurile de urși și șacali

de Redacția Jurnalul    |    17 Sep 2025   •   20:15
Camera Deputaților a adoptat, miercuri, Proiectul de lege care completează Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, vizând în mod specific ursul brun și șacalul.

Deputatul Ștefan Ovidiu Popa, care a anunțat adoptarea proiectului, a explicat că „prin modificarea adoptată astăzi, autoritățile vor avea posibilitatea de a interveni prompt în caz de atacuri sau distrugeri cauzate de aceste animale sălbatice. Este o măsură echilibrată și un pas important pentru siguranța oamenilor, dar și pentru menținerea echilibrului natural".

Parlamentarul a caracterizat măsura ca fiind „echilibrată și un pas important pentru siguranța oamenilor, dar și pentru menținerea echilibrului natural", subliniind urgența reglementării în contextul în care „prezența urșilor crescând semnificativ față de anul trecut".

„Fără posibilitatea de a acționa urgent în astfel de situații, se ajunge mult prea des la tragedii", a avertizat deputatul.

„Această lege oferă autorităților instrumentele necesare pentru a interveni rapid și responsabil, atunci când viața și siguranța cetățenilor sunt puse în pericol”.

„Camera Deputaților este primul for legislativ, proiectul urmând să fie dezbătut în Senat”, conchide Popa.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: camera deputatilor urşi sacali
