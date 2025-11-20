Campanie electorală pentru alegerile locale parțiale: Ce este permis și ce nu

Autoritatea Electorală Permanentă avertizează candidații să respecte strict regulile privind materialele de propagandă.

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) îndeamnă competitorii electorali să contribuie la desfășurarea unei campanii corecte și transparente pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie 2025.

Până la încheierea campaniei, pe 6 decembrie la ora 07:00, sunt permise doar anumite tipuri de activități și materiale: afișe electorale, materiale audio sau video difuzate de mass-media audiovizuală, publicitate în presa scrisă, materiale online, broșuri, pliante și alte materiale tipărite similare.

Materialele publicitare politice trebuie etichetate conform Regulamentului (UE) 2024/900 și Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2025/1410.

AEP reamintește că este interzisă folosirea mesajelor discriminatorii, a mesajelor de incitare la ură și intoleranță și a oricăror forme de defăimare și învrăjbire religioasă sau etnică.

De asemenea, legea interzice: vehiculele inscripționate sau colantate cu sloganuri de campanie sau imagini ale candidaților, vehiculele care difuzează materiale audio, organizarea de spectacole, serbări, focuri de artificii, utilizarea de bannere, mesh-uri, corturi publicitare, pavilioane, panouri mobile, steaguri, ecrane publicitare și alte structuri similare.

Competitorii politici au obligația să înlăture până la începerea campaniei toate materialele care nu respectă regulile permise.

Alegerile pentru Primăria Capitalei sunt programate în data de 7 decembrie. 17 candidați au fost validați de Biroul Electoral Central (BEC).

Candidații validați sunt Cătălin Drulă (USR), Ciprian Ciucu (PNL), Anca Alexandrescu (Alianța „Dreptate pentru București”), Zidaru Virgil Alexandru (independent), Daniel Băluță (PSD) Trifu Dănuț Angelo (independent), Eugen Teodorovici (independent), Gheorghe Nețoiu (independent), Ioan Mihai Lasca (PPR), Dan Gheorghe Vlad (independent), Ana Maria Ciceală (SENS), Oana Crețu (PSDU), Rareș Lazăr (România în acțiune), Angela Negrotă (independent), Liviu Gheorghe Florea (PNT-MM), Gheorghe Macovei (PRM) și George Valentin Burcea (Partidul Oamenilor Tineri).

(sursa: Mediafax)