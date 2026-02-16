Numărul cazurilor de cancer, în creștere în UE. Care sunt cele mai întâlnite tipuri de cancer

Cancerul rămâne a doua cauză de deces în Uniunea Europeană, cu impact social şi economic tot mai mare. Țările membre alocă sume tot mai mari pentru prevenţia, diagnosticarea cancerului și tratament.

Un nou raport al OCDE arată că în 2024 au existat 2,7 milioane de cazuri noi de cancer în toate țările membre UE.

Potrivit Euronews, din 2000 și până în prezent, numărul de cazuri noi de cancer a crescut cu aproximativ 30% atât pentru bărbați, cât și pentru femei. Estimările, în aceste condiții, sunt îngrijorătoare: până în 2040, sunt preconizate 500.000 de cazuri noi.

Cele mai frecvente tipuri de cancer la femei și la bărbați

La femei, jumătate din cazurile de cancer au fost reprezentate de trei tipuri de malignitate: cancerul de sân (30%), cancerul colorectal (12%) și cancerul pulmonar (9%). Pe de altă parte, la bărbați, cele mai frecvente au fost cancerul de prostată (22%), cancerul pulmonar (14%) și cancerul colorectal (13%).

Raportul mai arată că rata cazurilor noi de cancer în raport cu populația a crescut cu 16% în ultimele două decenii. Creșterea se explică prin detectarea crescută a cancerului tiroidian, dar și pentru schimbarea tiparelor reproductive pentru cancerul de sân.

În cazul femeilor cu vârste între 15 şi 49 de ani, evoluţia numărului de cazuri a reprezentat aproape un sfert din diferenţa totală a incidenţei observată după anul 2000.

Cea mai mare incidență a cancerului tiroidian la femeile tinere a fost înregistrată în Cipru, Croația și Italia.

Pe de altă parte, în cazul bărbaților, incidența cancerului testicular și a melanomului cutanat cu debut precoce a crescut cu +3,7 la 100.000 și, respectiv, +2,8 la 100.000 între 2000 și 2022. Cele mai mari creşteri ale cancerului testicular au fost observate în Croaţia, Olanda şi Polonia.

Cheltuielile pentru oncologie au crescut

Potrivit Euronews, un raport din 2025 al Institutului Suedez pentru Economie în Sănătate a estimat că, în 2023, Danemarca, Finlanda, Islanda și Norvegia alocau în jur de 4% pentru cancer din cheltuielile pentru sănătate. La polul opus, Franța, Germania, Bulgaria, Lituania, Polonia și România au alocat aproximativ 8% pentru cancer din cheltuielile destinate sectorului sănătății.

La nivelul UE, cheltuielile pentru cancer s-au dublat din 1995 şi au ajuns la 6,9% din totalul cheltuielilor de sănătate în 2023. Creșteri mai rapide s-au înregistrat în Europa Centrală și de Est.

(sursa: Mediafax)