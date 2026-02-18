x close
Haos în Capitală după ninsoare: 183 de copaci rupți, zeci de mașini avariate și un microbuz blocat

de Redacția Jurnalul    |    18 Feb 2026   •   12:35
Pompierii și echipele de intervenție au avut o dimineață extrem de aglomerată în București și județul Ilfov, în urma condițiilor meteo severe.

În doar o oră – între 08:00 și 09:00 – au fost gestionate 160 de intervenții în Capitală, pentru îndepărtarea a 183 de copaci rupți, 74 de autoturisme avariate, 2 stâlpi rupți și 3 cabluri electrice căzute pe carosabil.

În județul Ilfov au fost înregistrate 3 intervenții – un autoturism avariat și 10 copaci rupți.

Totodată, în urmă cu scurt timp, echipele de intervenție au acționat pentru deblocarea unui microbuz cu pasageri blocat în zăpadă, în localitatea Chiajna.

 

