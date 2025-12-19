Carburanții se scumpesc din nou: cât vor plăti șoferii români la pompă din 2026

Creșterea prețurilor este determinată de majorarea accizelor și de menținerea TVA-ului la un nivel mai ridicat, măsuri fiscale care, deși par moderate la prima vedere, vor avea un impact semnificativ asupra bugetului fiecărui automobilist.

Potrivit analizei realizate de Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), efectul cumulat al noilor taxe se va traduce prin zeci de lei în plus la fiecare plin și câteva sute de lei pe an pentru un șofer obișnuit.

Accize și TVA mai mari la carburanți

În anul 2024, acciza era de 2,38 lei/litru pentru benzină și 2,32 lei/litru pentru motorină, iar TVA-ul aplicat era de 19%. Situația se schimbă însă începând cu vara anului 2025, când intră în vigoare primele majorări:

acciza la benzină crește la 2,78 lei/litru ,

acciza la motorină ajunge la 2,55 lei/litru ,

TVA-ul aplicat carburantului urcă la 21%.

În anul 2026, trendul de creștere continuă:

acciza la benzină va ajunge la 3,06 lei/litru ,

acciza la motorină la 2,80 lei/litru ,

TVA-ul rămâne la 21%.

Impact direct asupra prețului la pompă

Aceste modificări fiscale se vor reflecta imediat în prețurile finale afișate la benzinării. Estimările arată că:

benzina se va scumpi cu aproximativ 0,28 lei/litru , ceea ce înseamnă o creștere de circa 3,8% , raportată la un preț de referință de 7,36 lei/litru ;

motorina va avea o scumpire de aproximativ 0,25 lei/litru, adică 3,3%, raportată la un preț de 7,56 lei/litru.

Prețuri tot mai aproape de pragul de 8 lei/litru

În prezent, un litru de benzină costă aproximativ 7,61 lei, iar unul de motorină 7,73 lei. După aplicarea noilor accize, prețurile ar putea ajunge la:

7,68 lei/litru pentru benzină ,

7,81 lei/litru pentru motorină.

Potrivit lui Dumitru Chisăliță, pragul psihologic de 8 lei pe litru este foarte probabil să fie depășit, iar după anul 2026 este puțin probabil ca prețurile să mai revină sub acest nivel.

Cât va costa un plin de carburant

Diferențele devin evidente la fiecare alimentare:

un plin de 50 de litri de benzină va costa cu aproximativ 14 lei mai mult , iar unul de 60 de litri cu circa 15 lei ;

în cazul motorinei, un plin de 50 de litri va fi mai scump cu 12,5 lei, iar la 60 de litri, creșterea ajunge la 15 lei.

Sute de lei în plus pe an pentru fiecare șofer

Pe termen lung, impactul este și mai vizibil. La un rulaj mediu de 1.000 km pe lună, cu un consum de 7 litri/100 km, un șofer va plăti suplimentar în 2026:

235,20 lei pe an pentru benzină,

210 lei pe an pentru motorină.

Pentru cei care parcurg aproximativ 15.000 km anual, costurile cresc la:

294 lei pe an pentru benzină,

262,5 lei pe an pentru motorină.

Deși o scumpire de 30–33 de bani pe litru poate părea nesemnificativă, efectul ei este constant și inevitabil. Fiecare alimentare devine mai costisitoare, iar la final de an nota de plată ajunge la câteva sute de lei. Majorarea accizelor și a TVA-ului confirmă încă o dată că politicile fiscale se simt cel mai direct la pompă, acolo unde șoferii plătesc imediat impactul deciziilor bugetare.