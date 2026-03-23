Frații Pavăl au depus actele pentru preluarea Carrefour

Specialiștii Comisiei pentru examinarea investițiilor străine directe (CEISD) analizează în prezent dacă tranzacția prin care Pavăl Holding SRL, controlat de frații Pavăl, intenționează să preia grupul Carrefour în România respectă legislația privind investițiile străine, după ce potențialul cumpărător a notificat acordul dintre cele două entități a fost notificat entitatea coordonată de Cancelaria premierului.

Înțelegerea dintre Pavăl Holding și grupul francez a fost trimisă spre avizare și Consiliului Concurenței, care a anunțat, pe 16 martie, că o analizează. Fără cele două avize favorabile, tranzacția nu poate fi finalizată.

„Tranzacția la care faceți referire a fost notificată Comisiei pentru examinarea investițiilor străine directe la data de 12 martie 2026”, au răspuns oficialii Cancelariei, la solicitarea Mediafax.

Astfel, reprezentanții Cancelariei au precizat, întrebarea Mediafax, că această tranzacție este analizată conform prevederilor legale anterioare privitoare la investiții, schimbate cu o zi după depunerea notificării, respectiv publicarea în Monitorul Oficial din 13 martie 2026 a Ordonanței de urgență nr. 17/2026 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Prin noul act normativ, Comisia pentru examinarea investițiilor străine directe (CEISD) a devenit Comisia pentru examinarea investițiilor (CEID), iar pragul valoric de la care este analizată o investiție a crescut de la 2 la 5 milioane de euro.

Valoarea tranzacției

Solicitarea de avizare a tranzacției a fost transmisă după ce grupul Carrefour a anunțat pe 12 februarie, la Bursa franceză Euronext, că a intrat în negocieri exclusive cu Paval Holding pentru vânzarea tuturor activităţilor sale din România, evaluate la un total de 823 milioane de euro, anunță Ziarul Financiar.

„Această operaţiune face parte din analiza strategică iniţiată de Carrefour la începutul anului 2025. Pavăl Holding este vehiculul de investiţii al familiei Pavăl, antreprenori români de top şi proprietarii Dedeman, liderul naţional în domeniul bricolajului şi una dintre cele mai mari poveşti de succes antreprenorial din ţară”, se arata în comunicatul grupului francez de acum aproape o lună și jumătate.

Carrefour, intrat în România de la începutul anilor 2000, operează aproximativ 480 de magazine, în mai multe formate și sub diverse branduri, și are vânzări cumulate de circa 2,8 miliarde de euro.

Principalul activ al Pavăl Holding rămâne Dedeman, lider pe piața de bricolaj din România. Compania a înregistrat în 2024 o cifră de afaceri de 12,54 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 2,5 miliarde de euro.

De amintit că Banca Transilvania se pregătește să acorde un împrumut de aproximativ 400 de milioane de euro grupului Pavăl Holding, pentru finanțarea parțială a achiziției operațiunilor Carrefour din România, împrumut despre care discută să în acorde direct din bilanțul propriu, ceea ce îl transformă într-una dintre cele mai mari finanțări corporate din istoria băncii și din piața locală, scrie Ziarul Financiar.

(sursa: Mediafax)