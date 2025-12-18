Catedrala Națională, vedetă pe Wikipedia în luna octombrie

O statistică realizată de Wikimedia arată că în luna octombrie, pagina Wikipedia despre Catedrala Națională a înregistrat aproape 86.000 de vizualizări, devenind cea mai citită pagină a enciclopediei online în acea perioadă, scrie Basilica.

Interesul ridicat s-a datorat evenimentului de sfințire a picturii Catedralei Naționale, care a avut loc în data de 26 octombrie și care a atras atenția publicului din țară și din străinătate.

Pagina Wikipedia despre Catedrala Națională a generat interes și în luna noiembrie, situându-se pe locul al 14-lea.



Tot în luna octombrie, românii au căutat informații pe pagina Wikipedia a Sfintei Cuvioase Parascheva. Pagina a fost accesată de aproximativ 74.000 de ori în luna octombrie, situându-se astfel în top 3 al celor mai citite pagini din octombrie.



46.000 de persoane au citit și pagina dedicată Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, clasându-se în top 5. Pe de altă parte, pagina despre Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, a înregistrat aproximativ 31.000 de accesări, intrând în top 10 al lunii.

În top 20 al celor mai citite pagini Wikipedia în luna octombrie a intrat și cea dedicată Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Aceasta a fost vizualizată de aproximativ 21.000 de ori, situându-se pe locul 13.

Cele mai accesate pagini pe Wikipedia în luna octombrie:



Catedrala Mântuirii Neamului

Ed Gein

Cuvioasa Parascheva

Bartolomeu I al Constantinopolului

România

Halloween

Sfântul Dimitrie

Societatea Română de Televiziune

Asia Express

Diane Keaton

Gabriel Tamaș

Alina Pușcău

Patriarhul Daniel

Incendiul din clubul Colectiv

Nicușor Dan

București

Serghei Mizil

Virgil Ghiță

Dan Alexa

Mihai Eminescu

(sursa: Mediafax)