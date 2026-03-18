Rata anuală a inflației în UE a atins pragul de 2%

Luna trecută, ţările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflaţiei au fost: Danemarca (0,5%), Cipru (0,9%) şi Cehia (1%). La polul opus, ţările membre UE cu ratele cele mai ridicate ale inflaţiei au fost: România (8,3%), Slovacia (4%) şi Croaţia (3,9%).



Comparativ cu situaţia din ianuarie 2026, rata anuală a inflaţiei a scăzut în 11 state membre, inclusiv în România (de la 8,5% până la 8,3%), a rămas stabilă în patru şi a crescut în 12 ţări membre.



De asemenea, rata anuală a inflaţiei în zona euro a crescut până la 1,9% în februarie, de la un nivel de 1,7% luna precedentă, aproape de ţinta pe termen mediu de 2% vizată de Banca Centrală Europeană (BCE). Cea mai mare contribuţie la rata anuală a inflaţiei în zona euro a venit din partea serviciilor (1,54 puncte procentuale), urmate de alimente, alcool şi ţigări (0,48 puncte procentuale). În schimb, preţurile la energie au scăzut cu 0,30 puncte procentuale.



Datele Eurostat arată că inflaţia de bază (core inflation), adică ceea ce rămâne după ce sunt eliminate preţurile pentru bunuri volatile, precum energia şi alimentele, a crescut până la 2,4% în zona euro, de la un nivel de 2,2%. Inflaţia de bază este indicatorul urmărit cu atenţie de BCE la elaborarea deciziilor sale de politică monetară.



În cazul României, conform datelor publicate anterior de Institutul Naţional de Statistică (INS), rata anuală a inflaţiei a scăzut uşor la 9,31% în luna februarie, de la 9,62% în luna ianuarie, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 11,37%, mărfurile nealimentare cu 9,41%, iar mărfurile alimentare cu 7,89%.



"Indicele preţurilor de consum în luna februarie 2026 comparativ cu luna ianuarie 2026 a fost 100,59%. Rata inflaţiei de la începutul anului (februarie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 1,5%. Rata anuală a inflaţiei în luna februarie 2026 comparativ cu luna februarie 2025 a fost 9,3%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (martie 2025 - februarie 2026) faţă de precedentele 12 luni (martie 2024 - februarie 2025) a fost 8,1%", se arată în comunicat.



Conform INS, Indicele armonizat al preţurilor de consum în luna februarie 2026 comparativ cu luna ianuarie 2026 a fost 100,57%. Rata anuală a inflaţiei în luna februarie 2026 comparativ cu luna februarie 2025 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 8,3%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (martie 2025 - februarie 2026) faţă de precedentele 12 luni (martie 2024 - februarie 2025) determinată pe baza IAPC a fost 7,3%.



Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere, la 3,9%, de la 3,7% anterior, prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2026 şi anticipează că aceasta va ajunge la 2,7% la sfârşitul lui 2027, potrivit datelor prezentate în luna februarie de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu. AGERPRES