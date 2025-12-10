CCR dezbate miercuri sesizarea ÎCCJ privitoare la legea pensiilor speciale

CCR a anunțat vineri, 5 decembrie, că ședința pentru sesizarea formulată de Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție cu privire la Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu va avea loc în 10 decembrie.

Înalta Curte de Casație și Justiție a transmis că legea pensiilor „încalcă independența justiției” și „elimină de facto pensia de serviciu pentru magistrați”, arată motivarea Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Decizia a fost adoptată în unanimitate, 102 judecători din 102 prezenți.

Guvernul și-a asumat marți, 2 decembrie, răspunderea în plenul reunit al Parlamentului. Este a doua oară când Guvernul își asumă proiectul.

Diferența dintre cele două proiecte este că perioada de tranziție pentru pensiile magistraților a crescut de la 10 la 15 ani, începând cu 1 ianuarie 2026. Asta înseamnă că, în următorii 15 ani, vârsta de pensionare va crește treptat cu câte un an, până când se va ajunge la 65 de ani în 2042.

